«أيام الفنون الشعبية» في العين.. منصة تراثية وثقافية

العين (وام)

شهدت النسخة الثانية من «أيام الفنون الشعبية»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في مدينة العين، إقبالاً كثيفاً من الزوار، وتقام فعاليات هذه النسخة، على مدار ثلاثة أيام، ضمن أجندة واستراتيجية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في دعم الفنون الشعبية والأدائية، وتسليط الضوء عليها لإيجاد ملتقى تراثي ومنصة ثقافية لجمعيات الفنون الشعبية في الدولة وخارجها.

قال ياسر النيادي، اختصاصي برامج مجتمعية بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: تقام الفعالية في موقعين، هما: متحف قصر العين وواحة العين.

وأضاف: تركز برامج الفعالية على مختلف الفنون في الإمارات، مثل فن العيالة والرّواح والندبة والويليّة ويولة السيف والآهلة والنهم والمالد والمنكوس والشلة والونّة والهبان، وغيرها.

وأوضح النيادي أن الإمارات تشارك بـ 15 فناً شعبياً، فيما تشارك سلطنة عمان ومملكة البحرين بـ 10 أنواع من هذه الفنون.