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اليابان تعتزم إرسال أول رائد فضاء إلى القمر

القمر
25 ديسمبر 2023 00:56

تجرى الولايات المتحدة واليابان الترتيبات النهائية لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر للمرة الأولى، في إطار برنامج لاستكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته مصادرمطلعة اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصادر قولها إن برنامج "أرتميس" يهدف إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال إرسال رواد فضاء أميركيين إلى سطح القمر بحلول عام 2025 على أقرب تقدير وذلك لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. وقد يكون رائد فضاء ياباني من بين التاليين الذين سيهبطون على القمر.
وقالت المصادر إن البلدين يناقشان أيضا إرسال رائد فضاء ياباني ثان إلى القمر، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على الخطة في أقرب وقت الشهر المقبل.
كانت اليابان قد أطلقت في شهر سبتمبر الماضي الصاروخ "إتش 2 إيه" الذي يحمل مركبة هبوط على القمر تابعة لوكالة الفضاء اليابانية من مركز "تانيجاشيما" الفضائي في جنوب غرب البلاد.

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المصدر: د ب أ
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رائد فضاء
وكالة الفضاء اليابانية
مهمة أرتميس
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