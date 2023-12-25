اكتشاف شرائح خشبية تعود لأكثر من 1700 عام في الصين

ذكر علماء آثار محليون في مقاطعة هونان بوسط الصين، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 10 آلاف شريحة خشبية يرجع تاريخها إلى أكثر من 1700 سنة في المقاطعة، ما يقدم دليلا هاما للدراسات بشأن التنمية والحوكمة في المنطقة خلال العصور القديمة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، بأنه قد تم العثور على الشرائح الخشبية، التي تعود إلى مملكة وو خلال فترة الممالك الثلاث (280-220 م)، في أطلال مدينة دوتو القديمة، على بعد نحو 13 كيلومترا من موقع محافظة لينوو بمدينة تشنتشو.

وتضم الأطلال منطقة مكاتب حكومية ومناطق معيشة سكنية ومنطقة صناعية وموقع للدفن. وتم اكتشاف الشرائح الخشبية في بئرين قديمتين بمنطقة المكاتب الحكومية. وكانت الشرائح، التي كانت تصنع عادة من الخشب أو الخيزران، تستخدم كوسيلة أساسية للكتابة بين الصينيين القدماء قبل اختراع الورق وتعميمه.

وتم اكتشاف أكثر من 300 ألف من تلك الشرائح فى الصين حتى الآن. ووفقا لتشن بين، من معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في مقاطعة هونان الذي قاد الحفريات، فإن تلك الشرائح الخشبية كانت سجلات رسمية لمحافظة لينوو حول التقسيم الإداري والضرائب وتسجيل الأسر والزراعة والتعدين وغيرها.

وكان التنقيب قد بدأ بمدينة دوتو القديمة في عام 2016. وذكر تشن أن منطقة المكاتب الحكومية، التي كان يحيط بها خندق، كانت على شكل مربع يبلغ طول جوانبه 100 متر. وكانت المنطقة السكنية تقع إلى الشمال الشرقي، على بعد 300 متر تقريبا، في حين تم العثور على أنقاض موقد صهر إلى الشمال الغربي، على بعد نحو 10 كيلومترات من الموقع. كما عثر علماء الآثار على حوالي 400 مقبرة.