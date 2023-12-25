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150 متحدثاً من أبرز صنّاع المحتوى يقدمون 100 فعالية في "قمة المليار متابع"

150 متحدثاً من أبرز صنّاع المحتوى يقدمون 100 فعالية في "قمة المليار متابع"
25 ديسمبر 2023 14:33

أعلنت "قمة المليار متابع" - المنصة الأكبر على مستوى المنطقة التي تجمع صناع المحتوى الرقمي الإبداعي مع خبراء التواصل وصناع القرار -.. أن نسختها الثانية التي ستعقد يومي 10 و11 يناير المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي تجمع أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم بينهم 150 متحدثاً من أشهر صناع المحتوى الرقمي العالمي ليقدموا لجمهورهم في الإمارات أكثر من 100 فعالية ونشاط من بينها 15 خطاباً ملهماً و 20 ورشة عمل و25 جلسة نقاشية و15 حواراً تفاعلياً و4 مناظرات و20 فعالية بمختلف أنحاء القمة.

وتبحث القمة في نسختها المقبلة التي تنظمها "أكاديمية الإعلام الجديد" تحت شعار "لنتواصل" أهم وأبرز الموضوعات والأفكار ذات الصلة بصناعة المحتوى الرقمي وتستهدف تطوير مهارات صناع المحتوى واطلاعهم على أحدث المستجدات من تقنيات ومناهج صناعة المحتوى الإبداعي إلى جانب تسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج الملهمة من الذين حققوا إنجازات وأصبحوا رموزاً عالمية مؤثرة.

وتستضيف القمة 7000 ضيف ونخبة من أبرز صنّاع المحتوى، من بينهم "خابي لام" نجم التيك توك الأول في العالم و"جيرمان جارمينديا" أشهر يوتيوبر ناطق بالإسبانية ومجموعة "سايدمن"،وغيرهم من نجوم العالم الرقمي.

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وتتوزع فعاليات "قمة المليار متابع" على أربع مسارات رئيسية صممت خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة وتوفير المعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم حيث يستهدف مسار الإبداع "لنبدع" المواهب الناشئة في صناعة المحتوى ويقدم لهم ورش عمل وجلسات تفاعلية وخطابات ملهمة تساعدهم على تطوير خبراتهم لإنتاج محتوى فريد ومميز وجذاب يعبر عن شخصياتهم وينال إعجاب الجمهور ويقدم مسار التطوير المهني "لنتقدم" للمتخصصين والمحترفين نصائح وإرشادات حول أفضل الممارسات والحلول والأدوات التي تمكنهم من التفوق والتميز في هذه الصناعة المتطورة باستمرار.

ويخاطب مسار "لنكسب" الراغبين في تحصيل الربح من صناعة المحتوى الرقمي ويقدم لهم انجح الاستراتيجيات والخطط التي تساعدهم على تحويل محتواهم إلى مصدر دخل مستدام ومربح فيما يساعد مسار "لنتقارب" الراغبين في بناء شبكة علاقات وتواصل في صناعة المحتوى الرقمي ويقدم لهم فرصة للتعرف والتواصل والتفاعل والتعاون مع رواد صناعة المحتوى الرقمي على مستوى العالم.

وتحظى النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" بأجندة متكاملة تشمل مختلف قطاعات صناعة المحتوى حيث تتنوع جلساتها بين المحتوى الرياضي وعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية ومحتوى السفر والسياحة والترحال كما تعرض القمة موضوعات تُثري المحتوى التعليمي والمعرفي والاقتصادي وحتى المحتوى الإنساني ذي تأثير مجتمعي هادف.
 

المصدر: وام
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