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غداً.. سادس حلقات البث المباشر من "شاعر المليون"

غداً.. سادس حلقات البث المباشر من "شاعر المليون"
25 ديسمبر 2023 15:23

تنطلق مساء غد، سادس حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي - بمشاركة ستة شعراء وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة بالشعراء الستة الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء هم عبدالسلام رفيع السلمي و فيصل الحربي من السعودية وراشد المشرفي النوس من سلطنة عمان وأسامة السرحاني من الأردن ويوسف عبيد الفلاسي من الإمارات وعبدالله الشقراني من الكويت.

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وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل محمد اَل مداوي الوادعي من السعودية إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم " إبراهيم أبوفايد السواركة من مصر، وراكان فالح الشمري من العراق، وغازي عطا الله العتيبي من الكويت، ومبارك بن مدغم الأكلبي من السعودية، ومسعود آل شعفول المري من قطر ”انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق " شاعر المليون" بداية الحلقة السادسة، حيث سيعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهليّن للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

 

المصدر: وام
الشعر العربي
شاعر المليون
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