الثلوج تغطي سول عاصمة كوريا الجنوبية

غطت ظلال بيضاء العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الاثنين، صباح يوم عيد الميلاد، في أول كريسماس يكسوه لون الثلوج الأبيض منذ عام 2015. وفي ميدان جوانجهوامون بوسط سول، وقف البعض يلتقطون صورا للمشهد الشتوي الرائع، في حين كان العديد من المارة يهرعون إلى منازلهم هروبا من الثلوج المتساقطة.

وقالت صحيفة "كوريا هيرالد" إن تساقط الثلوج بدأ مع منتصف الليل، بين عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد في سول. وفي صباح عيد الميلاد، تساقطت الثلوج ووصلت لسمك 1ر2 سنتيمتر، ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج بسمك ما بين 2 إلى 7سنتيمترات في وقت لاحق بعد الظهر في العاصمة، وكذلك في مدينة مدينة إنشيون وفي الأجزاء الجنوبية من مقاطعة جيونج جي.