غداً.. سادسة حلقات البث المباشر لـ«شاعر المليون»

أبوظبي (وام)

تنطلق مساء الغد، سادس حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء، عبر قناتي أبوظبي وبينونة.يلتقي أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة بالشعراء الستة الذين يقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية، التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء، هم: عبدالسلام رفيع السلمي وفيصل الحربي من السعودية، وراشد المشرفي النوس من سلطنة عمان، وأسامة السرحاني من الأردن، ويوسف عبيد الفلاسي من الإمارات، وعبدالله الشقراني من الكويت.

كانت الحلقة الماضية من البرنامج، أسفرت عن تأهل محمد اَل مداوي الوادعي من السعودية إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم: «إبراهيم أبوفايد السواركة من مصر، راكان فالح الشمري من العراق، غازي عطا الله العتيبي من الكويت، مبارك بن مدغم الأكلبي من السعودية، ومسعود آل شعفول المري من قطر»، انتهاء فترة تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة السادسة، حيث سيُعلن مقدماً البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهليّن للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.