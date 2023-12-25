الإثنين 25 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

غداً.. سادسة حلقات البث المباشر لـ«شاعر المليون»

غداً.. سادسة حلقات البث المباشر لـ«شاعر المليون»
25 ديسمبر 2023 20:33

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد .. دبي تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية
حمدان بن زايد يهنئ جميع المحتفلين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تنطلق مساء الغد، سادس حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء، عبر قناتي أبوظبي وبينونة.يلتقي أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة بالشعراء الستة الذين يقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية، التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء، هم: عبدالسلام رفيع السلمي وفيصل الحربي من السعودية، وراشد المشرفي النوس من سلطنة عمان، وأسامة السرحاني من الأردن، ويوسف عبيد الفلاسي من الإمارات، وعبدالله الشقراني من الكويت.
كانت الحلقة الماضية من البرنامج، أسفرت عن تأهل محمد اَل مداوي الوادعي من السعودية إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم: «إبراهيم أبوفايد السواركة من مصر، راكان فالح الشمري من العراق، غازي عطا الله العتيبي من الكويت، مبارك بن مدغم الأكلبي من السعودية، ومسعود آل شعفول المري من قطر»، انتهاء فترة تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة السادسة، حيث سيُعلن مقدماً البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهليّن للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

التراث
الإمارات
شاعر المليون
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
المدام بطل القوس والسهم
الرياضة
المدام بطل القوس والسهم
اليوم 21:00
حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد .. دبي تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية
علوم الدار
حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد .. دبي تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية
اليوم 20:42
فيوتشر إلى نهائي «السوبر المصري» بـ «الماراثونية»
الرياضة
فيوتشر إلى نهائي «السوبر المصري» بـ «الماراثونية»
اليوم 20:42
طلبة «استديو الصناع».. في زيارة لـ«اللوفر بأبوظبي»
الترفيه
طلبة «استديو الصناع».. في زيارة لـ«اللوفر بأبوظبي»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©