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طلبة «استديو الصناع».. في زيارة لـ«اللوفر بأبوظبي»

طلبة «استديو الصناع».. في زيارة لـ«اللوفر بأبوظبي»
25 ديسمبر 2023 20:37

دبي (الاتحاد)

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نظمت «استديو الصناع»، إحدى مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي، رحلة تعليمية لطلاب وطالبات «مدرسة حماية»، إلى متحف اللوفر بأبوظبي، لتمكين أصحاب المواهب الفنية من اكتساب مهارات الملاحظة والتحليل والتكوين، ومهارة استخدام الألوان، ومهارة استخدام قيم الظل والنور.أوضحت موزة السبوسي، منسقة المبادرة أن الرحلات التعليمية تعزز القدرة لدى الرسام وتنمي مواهبه، واكتشاف جوانب مهمة من اللوحات الفنية العالمية، وصقل مهارات طلبة مدرسة حماية وإفساح المجال لهم لمشاهدة لوحات الفنانين العالميين، وخلق أجواء تفاعلية لإتاحة فرص التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين.
ولفتت السبوسي إلى أن هذه الزيارة الفنية تلعب دوراً مهماً في رفع الوعي الفني للطلاب في الفنون البصرية وتطوير مهارات الرسم بشكل تدريجي، وتعزيز فكرهم الإبداعي وتحسين التركيز والانتباه والإدراك الحركي والحسي، والتعرف على علم الكتل والنسب الصحيحة ورسم أشكال ثنائية الأبعاد، أو رسم الصورة الظلية الى جانب التعبير عن الإضاءات المختلفة والتعبير عن ملامس ولمعان العنصر.
وأضافت السبوسي، أن مبادرة «استوديو الصناع» من المبادرات الثرية لتعليم أساسيات الرسم على أصول علمية صحيحة، وخاصة أن عملية الرسم ليست بالسهلة وتحتاج لوقت طويل من الممارسة والتدريب تمتد لسنوات، لملاحظة التطور والتمكّن من هذه الموهبة، إلى جانب الاستمرار في توجيه الطلبة بالخيارات المتعددة والاقتراحات والأفكار.
وأكدت السبوسي على أهمية التدرّج عمرياً في تعلّم الرسم واكتساب المهارات، لأن الرسم موهبة تستلزم التدريب والدراسة والإتقان لفترات مستمرة، وتنمية هذه الموهبة هو نتاج تراكمي للتدرّج في تعلّم هذه المهارة وإتقانها، وفي كل مرحلة عمرية يجب التركيز على اكتساب مهارة معينة وتطويرها، ويمكن تقسيم التطور في موهبة الرسم والمهارة التي يجب اكتسابها.

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