«سانتا كلوز».. يركب الأمواج في فلوريدا

كوكو بيتش، الولايات المتحدة (أ ف ب)

توافد الآلاف إلى شاطئ كوكو بيتش في فلوريدا، بزيّ «سانتا كلوز» للاحتفال بذكرى نبيلة، حيث امتلأ الشاطئ بالرجال والنساء والأطفال الذين يرتدون ملابس «سانتا كلوز»، أو يتنكرون على شكل حيوانات الرنة أو أقزام الألف، ليشاركوا في حدث «Surfing Santas»، «سانتا كلوز لراكبي الأمواج»، ضمن تجربة أكثر جرأة لركوب أمواج البحر على الألواح.

ولدت قصة «سورفينغ سانتاز» عام 2009 في رأس جورج تروسيت، أحد سكان كوكو بيتش، بعدما شاهد إعلاناً يظهر فيه أشخاص يرتدون زي سانتا كلوز وهم يركبون الأمواج في المحيط.

وكان قد اشترى معطفاً أحمر قديماً من أحد متاجر السلع المستعملة، وذهب لركوب الأمواج رفقة ابنه الذي كان يرتدي زي قزم، وحفيده البالغ ثلاث سنوات، والذي كان يراقبه من الشاطئ، وقد خلّد مصور محلي هذه اللحظة.

يقول جورج تروسيت الذي بات يبلغ 70 عاماً «في السنة الثانية، كان لدينا 19 سانتا كلوز»، وفي «السنة الثالثة 80، أما الآن فانظر إلى هذا، هناك الآلاف من الناس».