الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان الشتاء».. مرح وتشويق وجوائز

«مهرجان الشتاء».. مرح وتشويق وجوائز
26 ديسمبر 2023 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مهرجان الشتاء» في أبوظبي
مغامرات وموسيقى وورد في جزيرة المارية

يستمتع زوار عالم فيراري أبوظبي بفعاليات «مهرجان الشتاء» وعروض مميزة تستمر حتى 7 يناير 2024، لاستكشاف باقة واسعة من تجارب عالم فيراري والأنشطة العائلية الممتعة، حيث يمكنهم قضاء أجمل الأوقات خلال موسم الأعياد وقبل العودة للمدارس.
يمكن للضيوف زيارة «سينما مارانيلو» للاستمتاع بالعرض الجديد المباشر الذي يتألق بشخصيات المدينة الجديدة «بيلا» و«جاك» و«جيو»، مع إمكانية الصعود إلى المنصة للقاء شخصيات فيراري المحبوبة والتقاط أجمل الصور التذكارية معهم، والانضمام إلى كل من «بيلا» و«جاك» خلال تجربة متابعة التقويم اليومي لعطلة الشتاء على مسرح لا بيازا، والاستمتاع بفرصة الفوز بجوائز قيّمة.
وتشهد الفعاليات عرض التزلج على الجليد الذي يتميز بمشاركة متزلجين ذوي مهارات عالية، حيث يقدمون عروضاً بهلوانية مذهلة وحركات استعراضية جريئة، ويتميز العرض بمشاركة 7 أعضاء و3 مواهب متجولة لتقديم فقرات ومشاهد استعراضية حافلة بالحماس والمرح والتشويق في المسرح الأحمر.
ولإضفاء مزيد من المتعة والبهجة، تجوب الفرقة الفنية الموهوبة الشارع الإيطالي، وتضفي أجواء احتفالية رائعة بألحانها الموسيقية العذبة، كما يستمتع الضيوف بمشاهدة براعة ومهارة المؤدين وهم يتسلقون السلالم لوضع النجوم فوق شجرة عيد الميلاد المميزة. وفي المنطقة الخضراء، يمكن للأطفال اختبار أجواء الشتاء والثلج في ملعب كرات الثلج الرائع، وللراغبين في المزيد من مشاعر الحماس والتشويق، يمكنهم التوجه إلى سينما مارانيلو للاستمتاع بفعالية اللعب «Ready Set Play»، الحافلة بالمرح والحيوية.

مهرجان الشتاء
عالم فيراري
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في جبهة الحزم بالجوف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشأن مسار السلام في اليمن
26 ديسمبر 2023
عائلة فلسطينية نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتشار «الجدري» وأمراض جلدية بين النازحين في غزة
26 ديسمبر 2023
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
26 ديسمبر 2023
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف عشية عيد الميلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة
26 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©