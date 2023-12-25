«مهرجان الشتاء».. مرح وتشويق وجوائز

أبوظبي (الاتحاد)

يستمتع زوار عالم فيراري أبوظبي بفعاليات «مهرجان الشتاء» وعروض مميزة تستمر حتى 7 يناير 2024، لاستكشاف باقة واسعة من تجارب عالم فيراري والأنشطة العائلية الممتعة، حيث يمكنهم قضاء أجمل الأوقات خلال موسم الأعياد وقبل العودة للمدارس.

يمكن للضيوف زيارة «سينما مارانيلو» للاستمتاع بالعرض الجديد المباشر الذي يتألق بشخصيات المدينة الجديدة «بيلا» و«جاك» و«جيو»، مع إمكانية الصعود إلى المنصة للقاء شخصيات فيراري المحبوبة والتقاط أجمل الصور التذكارية معهم، والانضمام إلى كل من «بيلا» و«جاك» خلال تجربة متابعة التقويم اليومي لعطلة الشتاء على مسرح لا بيازا، والاستمتاع بفرصة الفوز بجوائز قيّمة.

وتشهد الفعاليات عرض التزلج على الجليد الذي يتميز بمشاركة متزلجين ذوي مهارات عالية، حيث يقدمون عروضاً بهلوانية مذهلة وحركات استعراضية جريئة، ويتميز العرض بمشاركة 7 أعضاء و3 مواهب متجولة لتقديم فقرات ومشاهد استعراضية حافلة بالحماس والمرح والتشويق في المسرح الأحمر.

ولإضفاء مزيد من المتعة والبهجة، تجوب الفرقة الفنية الموهوبة الشارع الإيطالي، وتضفي أجواء احتفالية رائعة بألحانها الموسيقية العذبة، كما يستمتع الضيوف بمشاهدة براعة ومهارة المؤدين وهم يتسلقون السلالم لوضع النجوم فوق شجرة عيد الميلاد المميزة. وفي المنطقة الخضراء، يمكن للأطفال اختبار أجواء الشتاء والثلج في ملعب كرات الثلج الرائع، وللراغبين في المزيد من مشاعر الحماس والتشويق، يمكنهم التوجه إلى سينما مارانيلو للاستمتاع بفعالية اللعب «Ready Set Play»، الحافلة بالمرح والحيوية.