«فرقة بانغرا».. فلكلور هندي يبرز الفنون البنجابية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عروض أدائية وإيقاعية متميزة تنثر البهجة والفرح، تقدمها فرقة «بانغرا الهندية» على مسرح الجناح الهندي في «مهرجان الشيخ زايد»، الذي تُقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي، حيث استطاعت الفرقة أن تجذب زوار المهرجان من مختلف الجنسيات والأعمار من خلال الفقرات الفنية الاستعراضية التي تبرز الموروث الفني الشعبي، الذي تتمتع به مناطق مختلفة من الهند، إلى جانب تأديتها عروضاً فلكلورية تضيء على الفنون الهندوستانية والبنجابية.

20 دقيقة

تقدم «فرقة بانغرا الهندية» 5 عروض يومياً، كل عرض مدته 20 دقيقة، إلى جانب مشاركة أعضائها في مسيرة الحضارات العالمية التي تجمع الفرق الشعبية الفلكلورية في مسيرة أسبوعية، لتقديم استعراضات متنوعة في ساحات المهرجان، وتتكون الفرقة من 6 أعضاء، 3 رجال و3 نساء، يجتمعون على خشبة مسرح الجناح الهندي لتقديم عروض تمزج بين الأداء الحركي والموسيقى والغناء، وتجمع لوحات استعراضية وفنون فلكلورية، على نغمات الموسيقى الهندية الشعبية.

وتتميز الفرقة بتأدية وصلات موسيقية راقصة على وقع الإيقاعات البنجابية والهندوستانية، إلى جانب أزياء أعضاء الفرقة التي تميزت بتصاميم متنوعة وألوان زاهية.

كرنفال فني

وحول مشاركة «بانغرا الهندية» في فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، قال دليجان سيدهو، مدير الفرقة: نشارك كل عام تقريباً في الكرنفال الثقافي الفني بالمهرجان الذي يجمع حضارات وفنون العالم على أرض الإمارات، فهو أصبح أحد أهم المهرجانات التي تجمع موروثات الشعوب ونمط حياتها وبخاصة الفنون الشعبية، بكل أطيافها، فنحن نشعر بسعادة ونحن نقدم الموروث والفنون الهندية على مسرح الجناح الهندي، الذي يستقطب زوار المهرجان من مختلف أنحاء العالم ليتفاعلوا مع استعراضاتنا المتنوعة.

وأضاف: نقدم هذا العام ضمن فقراتنا اليومية مجموعة من أشهر الاستعراضات الموسيقية والغنائية، التي تمزج بين الكلاسيكية والشعبية والبنجابية الهندية، التي تعبر عن الحضارة الهندية بمناطقها وثقافاتها وانتمائها وجذورها الفنية العميقة، لكي يتعرف الآخر على ثقافة وفنون الهند الزاخرة، والتي يستقبلها زوار المهرجان بتفاعل وحماس كبيرين.

تنوع ثقافي.. وأغنيات شهيرة

ساهم التنوع الثقافي الهندي بشكل كبير في ظهور أشكال مختلفة من الموسيقى الشعبية، وبروز عددٍ من الفرق الاستعراضية الموسيقية الفلكلورية، التي تشارك في العديد من المهرجانات الفنية الدولية والعربية، وأبرزها «فرقة بانغرا الهندي»، التي تقدم استعراضات فلكلورية هندوستانية وبنجابية على إيقاع أغنيات شهيرة تظهر فيها نغمات الآلات الهندية القديمة.

«السيتار» و«السارود» و«الإسراج» و«الطنبورة»

آلات موسيقية شهيرة، يعزف عليها أعضاء الفرق الهندية خلال الاستعراضات الفلكلورية الشعبية والموسيقى الهندوستانية من بينها: «السيتار» و«السارود» و«الإسراج» و«الفيناى» و«الطنبورة» و«البانسوري» و«الشيهناي» و«السارانجي» و«الكمان» و«السانتور» و«الطبلة»، إلى جانب آلات موسيقية أخرى تستخدم عادة في الموسيقى الكارناكيتية، منها: «الفينا» و«الغوتافاديام» و«المريدانغام» و«الكانجيرا» و«الغاتام» و«الكمان».

موسيقى شعبية

أوضح دليجان سيدهو، أن كل منطقة في الهند تتمتع بالموسيقى الشعبية الخاصة بها، من البنجابية المزدهرة في البنجاب، إلى غاربا في غوجارات، إلى بهافاجيتي في ولاية كارناتاكا، بالإضافة إلى التقاليد الموسيقية الشعبية في الهند التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالزراعة والمهن الأخرى؛ لذلك هو وفريقه يحضرون باقة من الاستعراضات التي تضم هذه الفنون بمناطق الهند المختلفة، كي يرضوا جميع الأذواق.