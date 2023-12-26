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مركبة الفضاء اليابانية تدخل مدار القمر للهبوط على سطحه في يناير

مركبة الفضاء اليابانية تدخل مدار القمر للهبوط على سطحه في يناير
26 ديسمبر 2023 09:38

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، أن مستكشف القمر الياباني دخل بنجاح مدار القمر، أمس "الإثنين"، ومن المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية على سطحه في 20 يناير المقبل.  

وذكرت وكالة كيودو للأنباء، أنه تم إطلاق الصاروخ " H2A ”، على متن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM).  

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ووفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، فمن المؤمل أن يحقق الهبوط الدقيق الناجح انتقالًا من عصر "الهبوط حيثما نستطيع" نحو عصر "الهبوط حيث نريد" لمهمات القمر المستقبلية، والتي قد تشمل البحث عن المياه، مما يتطلب هبوطًا دقيقًا على الأسطح غير المستوية مثل المنحدرات.

المصدر: وام
القمر
اليابان
الهبوط على القمر
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