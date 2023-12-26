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موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في إسبانيا

موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في إسبانيا
27 ديسمبر 2023 01:46

إيا دي أروسا، إسبانيا (أ ف ب) 

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يثير ارتفاع معدل نفوق القواقع والمحار خلال فترة أعياد نهاية السنة في غاليثيا، أهم منطقة مصدّرة لثمار البحر في أوروبا، قلق أربعة آلاف امرأة يمارسن صيد هذه الكائنات البحرية ويعتشن منه.
تشعر خوانا ماريا بأسى إزاء العدد الكبير من الرخويات النافقة على شاطئ بلدة إيا دي أروسا، الواقعة في هذه المنطقة من شمال غرب إسبانيا، وتقول: «لم أشهد خلال 42 عاماً مارست فيها صيد المحار، مثل هذا العام السيئ». وفي هذه البلدة، سجلت الصيادات المعروفات باسم «ماريسكادوراس»، هذه الظاهرة في الأسابيع الأخيرة.
وتقول كارمن سواريس: «إنّ المشكلة هي نفسها في كل المنطقة، سيكون موسم الأعياد كارثياً»، عارضة عبر هاتفها المحمول صوراً لمحارات نافقة.

 

إسبانيا
المحار
أوروبا
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