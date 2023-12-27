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الصين تضيف قمرين جديدين لنظام "بيدو-3" للملاحة الفضائية

الصين تضيف قمرين جديدين لنظام "بيدو-3" للملاحة الفضائية
27 ديسمبر 2023 17:37

أعلن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني نجاح إرسال قمرين صناعيين جديدين أمس لينضمّا إلى نظام بيدو-3 للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS-3) . وقال المكتب إن هذه الأقمار تعد أول أقمار صناعية في مدار أرضي متوسط ​​يتم إطلاقها منذ أن تم تكليف نظام "بيدو 3" رسميًا بتقديم خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. كانت الصين قامت في 31 يوليو 2020، بتشغيل نظام "بيدو" رسميًا، وفتحت نظام بيدو-3 للمستخدمين العالميين ، مما جعلها الدولة الثالثة حول العالم التي تمتلك نظاما عالميا مستقلا للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

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وحسبما ذكر مجلس الدولة الصيني فإنه بالمقارنة مع أقمار المدار الأرضي المتوسط السابقة لنظام "بيدو".. قامت الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها حديثًا بترقية الوظائف والأداء في مجالات مختلفة، بما في ذلك القدرة العالمية على اتصالات الرسائل القصيرة، وتكنولوجيا الساعة الذرية على متنها، والحمولات الذكية، .

المصدر: وام
الصين
قمر اصطناعي
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