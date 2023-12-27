«شتانا في حتّا».. مفاجآت نهاية العام

دبي (الاتحاد)

يواصل مهرجان «شتانا في حتّا» فعالياته حتى 31 ديسمبر، ويدعو العائلات للاستمتاع بالتجارب المتنوعة واستكشاف ما تقدمه المنطقة ضمن حملة #DestinationsDubai. ويقدم المهرجان لعشاق الرياضة العديد من الفعاليات في 30 ديسمبر، مع فرصة مقابلة رياضيين مشاهير من أنحاء العالم، مثل مايك ينسن، شادي الظاهري، منصور الصفران وكيني بيليه، في 29 و30 ديسمبر. وهنا سيستمتع الجميع بعرض مذهل للألعاب النارية التي ستضيء السماء، وسينبض المسرح الرئيس بالألحان التي يقدمها الموسيقيون المحليون يومياً من الساعة 3:00 عصراً. وتوفر حديقة ليم مستويات جديدة من الاحتفالات عبر فعالية «عرض الرقص الجبلي في بحيرة ليم»، حيث يجمع المهرجان بين العروض الترفيهية وفنون الطهي والزينة المذهلة.