«ذا أنوكي».. صديقا البيئة والكوكب

دبي (الاتحاد)

يقدم مهرجان دبي للتسوق الثنائي الصديق للبيئة «ذا أنوكي»، الذي يأتي من استوديوهات التصميم في باريس إلى شوارع دبي المضيئة.

المجسمان ابتكرهما المصممان الفرنسيان مويتو باتل، وديفيد باسجان، ويظهران في منطقة السيف وحي دبي للتصميم وحتّا، لنشر رسالة حول الاستدامة والحاجة إلى حماية الكوكب، انسجاماً مع «كوب 28» أكبر فعالية بيئية في العالم استضافتها الإمارات. وعلى مدار عقد من الزمن تقريباً، كانت شخصيتا «ذا أنوكي» تتنقلان حول العالم، وقد شوهد الثنائي في عروض ضوئية رائعة على واجهات المباني في أنحاء العالم. وقال باسجان: «ذا أنوكي» لديهما مهمة خاصة يتعين إنجازها، حيث يريدان تحفيز مشاركة الشباب في الحديث عن القضايا البيئية مع المساعدة في تقليل أي مخاوف قد يخبئها المستقبل.