«اللوفر - أبوظبي» يستقبل 2024 بحكايات إنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرصه على تعزيز الروابط الثقافية والاحتفال ببداية العام الجديد، يحتفي متحف اللوفر - أبوظبي بفتح أبوابه أمام الجمهور يوم الاثنين 1 يناير 2024، ضمن مبادرة مجتمعية من شأنها إتاحة الفرصة للمقيمين والسياح لاستقبال أول أيام العام الجديد وسط مجموعة من الأعمال الفنية الملهمة من مختلف الثقافات والفترات الزمنية. ويؤكد «اللوفر - أبوظبي» مواصلة التزامه بتحقيق إمكانية الوصول والشمولية عبر ما يقدمه من خدمات للزوار على مدار العام، واحتفالاً بالمناسبات الخاصة. وسيكون بإمكان الضيوف التعرف على قصة المتحف العالمية التي تتجسد من خلالها حكايات عن الإنسانية المشتركة والإنجازات الفنية، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الحديثة.