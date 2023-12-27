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«السعديات».. في لوحة شاطئية آسرة

«السعديات».. في لوحة شاطئية آسرة
28 ديسمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

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استضافت جزيرة السعديات أبوظبي تجربة فنية وإبداعية مميزة تحوّل خلالها شاطئ إحدى منتجعاتها إلى لوحة فنية، حيث تعاونت الجزيرة مع فنان الرسم على الرمال الشهير ناثانيال ألابيد لتزيين الشاطئ برسومات فنية تعكس ملامح الجمال التي تتفرد فيها معالم الجزيرة الساحرة.
واستخدم الفنان رمال الجزيرة البيضاء لإبداع لوحة تتغنى بشواطئ جزيرة السعديات ومياهها الفيروزية المتلألئة، وتجسد أجواء الاسترخاء وهدوء الطبيعة فيها. وتمتد هذه التحفة الفنية لتعكس المشهد المذهل تحت القبة الشهيرة لمتحف اللوفر أبوظبي، ما يؤكد التزام السعديات الراسخ بالحفاظ على الحياة البرية من خلال رسومات إبداعية للسلاحف البحرية والدلافين والغزلان. والتقط ناثانيال جوهر المكان باستخدام لمسات خفيفة لنقل الحركات الإيقاعية للأمواج على طول الشاطئ، حيث تجمع اللوحة بين معالم الجزيرة في سرد بصري رائع تتعانق في نهايته الخطوط الرملية مع ملاعب الجولف العالمية في السعديات، وسط رمزية لافتة للعلاقة المميزة بين الترفيه والطبيعة.
وكان الفنان قد اكتشف شغفه بالرسم على الرمال منذ عام 2014، حيث صقل موهبته في مسيرة حافلة ترك خلالها بصمته المميزة على العديد من شواطئ وصحاري دولة الإمارات.

جزيرة السعديات
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