«قمة المليار متابع».. مغامرات علمية ومعرفية ملهمة

دبي (الاتحاد)

تجمع «قمة المليار متابع» التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد» يومي 10 و11 يناير 2024، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي، نجوماً متخصصين بإبداعاتهم، حيث حوّلوا كتب العلوم والتاريخ والفلسفة إلى محتوى مرئي ممتع. ويتابعهم أكثر من 44 مليون مشترك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهم: أحمد الغندور الشهير بـ«الدحيح»، حسن هاشم المعروف بـ«غموض»، ناصر العقيل صاحب قناة «دوباميكافين»، وعبدالله عنان صانع محتوى «شارع العلوم»، إلى جانب أكثر من 3000 مؤثر ومبدع من أنحاء العالم لمخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم.

أحمد الغندور، العقل الإبداعي الذي ألهم وجذب 9 ملايين متابع بمحتواه الفريد على منصة يوتيوب، هو باحث وصانع محتوى مصري، اشتهر بلقب «الدحيح»، يتميز بأسلوبه الساحر في تبسيط الموضوعات المعقدة في مختلف المجالات، واستكشاف العقول بأسلوب ممتع وكوميدي، ما جعله محط أنظار الجماهير.

حسن هاشم يطرح قضايا علمية وتاريخية بأسلوب وثائقي يترك للمشاهد مساحة الحكم على المعلومات، ويغوص في عوالم الخيال والغموض في قناته «غموض» لتكون مساحة معرفية قادرة على إثبات أن اللغة العربية مؤهلة لتعبر عن مختلف القضايا العلمية والتاريخية، وليكون لها جمهورها.

ناصر عقيل، إعلامي وفنان سوري أثار عاصفة في عالم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما يقدمه من محتوى مفيد ومتنوع وبأسلوب جذب إليه نحو 7 ملايين مشترك على يوتيوب وحدها، عبر قناته «دوباميكافين»، متناولاً موضوعات بأسلوب مشوق يجمع بين الفكاهة والتحليل العميق.

عبدالله عنان، خريج هندسة البترول، اشتهر ببرامجه الرقمية المبتكرة مثل «شارع العلوم» و«تحدي المختبر»، يتابعه أكثر من 14 مليون مشترك، ويتميز محتواه بتقديم معلومات علمية بشكل فعّال وجاذب.