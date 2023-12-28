«إندكس للإعلام» ترعى حفلات عالمية بأصوات إماراتية

دبي (الاتحاد) تستمر «إندكس للإعلام» بنجاح في تمكين المواهب الشبابية من مختلف الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتبني ودعم هذه المواهب في مجالات الفن، وهي مبادرة مجانية ومتاحة للجميع على أرض الدولة الإمارات.

ويأتي ذلك في إطار دعم المواهب الشابة وتشجيع وصولها للنجاح، لتعزيز مشاركتها في المشهد الإبداعي، وإبراز الوجه الحضاري والإنساني لشعب الإمارات الزاخر بالطاقات والأفكار.وتستقطب الإمارات سنوياً العديد من المواهب في مجال الفن والغناء والترفيه من مختلف أنحاء العالم، وتسعى الاستراتيجية الوطنية إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة.

وتهدف مبادرة «إندكس للإعلام» إلى تعزيز المواهب الشابة ودعمها واحتوائها، وتوجيهها للوصول إلى العالمية، من خلال الدعم الكامل والتدريب والتشجيع والمتابعة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الفني والترفيهي في الدولة، ويضعها في مصاف الدول المتميزة في قطاع الإنتاج الفني.

تخطيط دقيق

تبذل حكومة دولة الإمارات جهوداً جبارة، لتمكين الشباب وتأمين مستقبل أفضل لهم، من خلال استشراف مواهبهم وتقصي مواضع التميز فيهم. وتستند في ذلك إلى منهجها الذي يتمثل في التخطيط الدقيق والتنفيذ في الوقت المناسب ومع الكوادر البشرية المناسبة. وهذا ما تعكسه «إندكس للإعلام» في استراتيجيتها لدعم الشباب وتمكينهم، حيث تقوم بصقل المواهب الفنية والعناية بها، ما يشجع الجهات الإنتاجية العالمية للاستثمار في القطاع الفني، وتقديم نموذج فني متميز على مستوى العالم العربي.

حفلات عالمية بأصوات إماراتية

شارك الفنان عبد الله الشامسي، وهو أحد المواهب التي تتبناها «إندكس للإعلام» في العديد من الفعاليات العالميّة المهمّة في الساحة الإماراتية، حيث شارك في الافتتاح الضخم الذي احتضنه «معرض دبي للطيران»، والذي أحياه عدد من الفنانين الكبار، بينهم «مارون 5»، بالإضافة إلى حفل «كوب 28»، والذي شاركت فيه باقة من كبار الفنانين من الوطن العربي. كما وصل الفنان الإماراتي للنجومية عبر تعاقده مع عدد من العلامات التجارية العالمية، والتي اختارته ليكون الصوت والوجه الإعلامي الرسمي لها.

وقدم الشامسي أكثر من 40 حفلاً هذا العام، وشارك في 7 حملات إعلانية عالمية.

شباب الوطن ثروته وكنزه

تجسيداً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يعتبر الشباب هم الوقود الحيوي، والكنز الذي لا ينضب لتطوير دولة الإمارات، ووضعها في مقدمة الدول العظمى في العالم، من الناحية العلمية والاقتصادية والفنية، وتماشياً مع طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد سارة المدني الرئيس التنفيذي لـ «إندكس للإعلام» أهمية الشباب في المجتمع الإماراتي بمختلف أطيافه، قائلة: أصبح شبابنا اليوم وبكل فخر مثالاً في الإنجاز والإبداع، وتعدد المواهب الفنية في مختلف المجالات، ومن واجبنا نحن تمكينهم وتسهيل إدماجهم في القطاعات التي يبدعون فيها. ونحن نراهن على كوادرنا الإماراتية الشابة التي تؤدي أدواراً مهمة، وتقع على عاتقها مسؤولية المضي قدماً في مسيرة التطوير والابتكار التي لا تعرف الإمارات لها بديلاً عن الصدارة، حيث أثبت شبابنا وشاباتنا جدارتهم على المنافسة والتفوق في مختلف الصعد والميادين في الساحات العالمية.

وترعى «إندكس للإعلام» بكل مشاعر الفخر والمحبة هذه المبادرة المهمة على الصعيدين الإنساني والفني، وتؤمن أنها ستكون علامة فارقة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات، من خلال الاستفادة من الطاقة البشرية العظيمة المتمثلة في شباب يحلم ولا يستسلم أبداً.

وتعبّر سارة المدني عن فخرها الكبير بفئة الشباب في الدولة، واستعدادها لدعمهم وتنمية مواهبهم. وتهدف المبادرة إلى استقطاب المواهب الفنية الشابة وصقلها وتسليط الضوء على إبداعاتها، بالإضافة إلى تمكينها من تقديم أعمالها وإبداعاتها في الغناء والتأليف الموسيقي، والعزف على الآلات، والتلحين، والأداء الحركي، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والفعاليات الوطنية والعالمية، وستعزز من الشراكات المثمرة لتوفير منصات تفاعلية مع المواهب الشابة لتعزيز مواهبها، وتمكينها من الخروج إلى العلن، حيث تقدر ويستفاد منها في بناء الوطن.