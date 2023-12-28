خالد وعايض ضيفا «أحلام ألف ليلة وليلة» على «قناة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يحل الفنان خالد عبدالرحمن، والفنان الشاب عايض، ضيفين على برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي تقدمه الفنانة أحلام الشامسي، والذي يعرض على «قناة أبوظبي» مساء كل يوم سبت، في تمام الساعة 10 بتوقيت دولة الإمارات (9 مساءً بتوقيت السعودية).

يتحدث خالد عبدالرحمن، خلال الحلقة، عن رحلته الفنية التي بدأت في العشرينيات من عمره بكتابة الأغاني وتلحينها وغنائها، راوياً تجربة تعلمه العزف على العود، كما شارك بعضاً من التفاصيل حول ألبومه الأول «صارحيني»، الذي تطلب منه بيع ممتلكاته، ليتمكن من إنتاجه وتسجيله في الكويت، كما تناول الحوار تاريخ الغناء السعودي وألوانه، خصوصاً لون العرضة السعودي.

من جانبه يتحدث عايض عن عشقه لألحان وأغاني العصر الحالي، خصوصاً في ظل وجود التقنيات المبتكرة التي تسهل كتابة الأغاني وتلحينها. وتشهد الحلقة الطربية تأدية عدد من الأغاني لخالد عبد الرحمن منها «العطا»، و«بقايا جروح» بتوزيع جديد على أنغام البيانو، إلى جانب أغنية «تذكار» التي قدمها دويتو مع عايض، وأغنية «تقوى الهجر» الذي قدمت «دويتو» بين أحلام وخالد.

يذكر أن البرنامج الفني الموسيقي الترفيهي «أحلام ألف ليلة وليلة» يُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.