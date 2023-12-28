الجمعة 29 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

يقتل زوجته وأطفالهما الأربعة تلبية "لأصوات سمعها"

طواقم صحفية ومارة أمام الشقة التي وقعت فيها الجريمة
28 ديسمبر 2023 17:29

أقرّ رجل فرنسي بقتل زوجته وأطفالهما الأربعة قرب العاصمة باريس، موضحاً أنه "سمع أصواتا" تدعوه إلى "إلحاق الأذى" بعائلته، على ما قال مصدر قضائي اليوم الخميس.
وبحسب نتائج تشريح الجثث التي عُثر عليها مساء الاثنين، فإنّ الأم البالغة 35 عاما وابنتيها البالغتين 10 و7 سنوات، "تعرّضن لنحو عشر طعنات لكل منهنّ"، "وقد جرى تسديدها بعنف شديد"، وفق ما أوضح جان باتيست بلادييه، النائب العام في منطقة "مو" حيث وقعت الجريمة في بيان.
 وأشار بلادييه إلى أن الجاني تسبب أيضاً بمقتل صبييه البالغين 4 سنوات و9 أشهر "اختناقاً إثر إغراقهما".
وجرى التأكيد على هذا الأسلوب في القتل من جانب الأب، البالغ  33 عاما، خلال جلسات الاستماع. وكتب المدعي العام أن الأخير أعلن أيضاً أنه "لم يتمكن من تحديد السبب وراء تصرفه". وأضاف "لقد حدد أنه منذ الأحداث لم يشعر بأي شيء
 وكان يشعر بالفراغ".وسرعان ما برزت مسألة المتابعة النفسية لهذا الرجل الذي كان يتلقى العلاج من اضطرابات ذهانية واكتئابية.
وبحسب المدعي العام، فإنه "أشار إلى أنه كان معتاداً على تناول العلاج الدوائي اليومي الذي كان مطلوباً منه، في سياق غير قضائي، منذ عام 2019، لكنه لم يتناوله في 24 ديسمبر".
ولم يحدد الادعاء التاريخ الدقيق للمأساة. عثرت الشرطة مساء الاثنين، أي في يوم عيد الميلاد، على الجثث في غرف مختلفة بمنزل العائلة الواقع في مسكن في "مو".
وقد تم تنبيه السلطات من جانب الجيران الذين قلقوا إزاء انقطاع الأخبار عن الأم.
وطلب المدعي العام توجيه الاتهام واحتجاز الأب مؤقتاً في إطار التحقيق المفتوح في تهمتي "القتل العمد لقاصرين دون سن 15 عاماً" و"القتل العمد على يد الزوج".

 

أخبار ذات صلة
بنزيمة.. «النمر المفترس» يتحول إلى «قط وديع»!
أوكرانيا تبدي اهتماماً بتدريب طياريها العسكريين في فرنسا
المصدر: آ ف ب
فرنسا
قتل
عائلة
جريمة قتل
آخر الأخبار
«فرسان السوبر» بفوز تاريخي أمام «الملك» بـ «سداسية»
الرياضة
«فرسان السوبر» بفوز تاريخي أمام «الملك» بـ «سداسية»
اليوم 22:29
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
اليوم 22:21
جندي أوكراني يحمل صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات
الأخبار العالمية
بايدن يوجه نداءً للكونغرس بشأن أوكرانيا
اليوم 22:07
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
اليوم 21:51
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
الرياضة
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©