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الترفيه

"شتانا في حتّا".. مسابقات وبرامج تلفزيونية وإذاعية مباشرة

"شتانا في حتّا".. مسابقات وبرامج تلفزيونية وإذاعية مباشرة
28 ديسمبر 2023 20:50

دبي (الاتحاد) 
تشهد النسخة الأولى من مهرجان "شتانا في حتّا"، الذي ينظمه "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، إقبالاً كبيراً من الجمهور لمتابعة الفعاليات والعروض التراثية والمسابقات اليومية التي يحتضنها المسرح الرئيس للمهرجان، وكذلك الاستمتاع بالبرامج التليفزيونية الشهيرة التي تنقل وتبث على الهواء مباشرة من مسرح المهرجان عبر "دبي للإعلام".

من بين البرامج التلفزيونية التي انتقلت لتشارك الجمهور الاستمتاع بأجواء دبي الشتوية برنامج المسابقات الشهير "المندوس"، الذي يقدم لرواد مهرجان "شتانا في حتّا" مسابقات ثقافية مميزة وجوائز قيمة، كما يقدم الإعلامي كفاح الكعبي برنامجه الإذاعي عبر أثير إذاعة نور دبي من حتا وسط أجواء حماسية مليئة بالروح الرياضية.

أما برنامج "نبض القصيد"، فيستضيف على مسرح "شتانا في حتّا" العديد من الشعراء الذين يمتعون رواد المهرجان بروائع من الشعر النبطي، ويستعرض مع ضيوفه من الشعراء قصص القصائد ومعانيها، كما يُسلط برنامج "مساء دبي" بفقراته المتنوعة، الضوء على طبيعة حتا الساحرة والأنشطة الترفيهية ومواقع الجذب الثقافية والتاريخية التي تشهدها المنطقة خلال فترة الشتاء.

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ويواصل برنامج "المفتش فصيح" تقديم حلقاته الممتعة من على مسرح "شتانا في حتّا" وعبر شاشة سما دبي، بفقراته الهادفة إلى نشر المعرفة والتثقيف في قالب كوميدي مشوق يلقى استحسان وإقبال الجميع.

وللفنون الشعبية والتراثية مساحة كبيرة على مسرح #شتانا_في_حتّا، وذلك من خلال "مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث" الذي يواصل إبراز الجانب التراثي والحضاري لمنطقة حتا عبر فقرات يومية يلتف حولها الجمهور من مختلف الجنسيات للتعرف على تراث الإمارات.

ويقدم المركز لجمهور المهرجان العديد من الفعاليات تشمل عروض الفرق الحربية، والمسابقات التراثية، والفنون الشعبية التي تضفي على المهرجان أجواء من البهجة وتُمتع رواده وزوار المنطقة بشكل عام.

بث مباشر
مهرجان شتانا في حتا
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