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راكب يسافر داخل مخزن عجلات طائرة

لحظة إخراج الراكب من خزان العجلات
28 ديسمبر 2023 22:40

عثر على مسافر متسلل في مخزن العجلات في طائرة ركاب في مطار "باريس أورلي" قادمة من أفريقيا صباح اليوم الخميس.
وقال مصدر أمني مطلع إن الراكب المتسلل على قيد الحياة وإن كان في حالة حرجة.
ذكر المصدر أن حياة الراكب في خطر وأنه يعالج في مستشفى قريب.
وكانت الطائرة قادمة إلى العاصمة الفرنسية باريس من رحلة مدتها ساعتان ونصف ساعة.
يواجه المتسللون إلى مخازن عجلات الطائرات وتخزين الشحنات غير المجهزة للركاب درجات حرارة تتراوح بين 50 و60 درجة مئوية تحت الصفر إضافة إلى نقص الأكسجين.
في 2019، هوت جثة من يشتبه في أنه تسلل لطائرة من ارتفاع يُقدّر بمئات الأمتار من الطائرة التي كانت تحلق فوق جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن لتسقط في حديقة منزل كادت أن تسقط فوق صاحبه في أثناء استمتاعه بحمام شمس.
وفي 2015، سقطت جثة متسلل لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، في رحلة من جوهانسبرج إلى مطار هيثرو في لندن، على متجر في ريتشموند بجنوب غرب لندن. ونجا متسلل آخر على ذات الرحلة التي استمرت 10 ساعات وعُثر عليه في مخزن عجلات الطائرة. 

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المصدر: وكالات
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