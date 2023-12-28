بالتعاون مع «حياكم في أبوظبي».. «مونوبولي أبوظبي» تثري «مهرجان أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

يمنح الإصدار الرسمي «مونوبولي أبوظبي» بالتعاون مع حياكم في أبوظبي، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محبي اللعبة اللوحية العالمية الشهيرة «مونوبولي» فرصة الاستثمار والاستمتاع بالحماس والمنافسة مع اكتشاف المزيد عن أبوظبي، وتجاربها الثقافية والترفيهية الملهمة في كل صفقة.

مناطق الجذب

جاء إطلاق «مونوبولي أبوظبي» ضمن فعاليات «مهرجان أم الإمارات»، الذي يحتضن لوحة لعب بالحجم الكبير، مزوداً زواره بمنصة استثنائية لاختبار مهاراتهم في هذه اللعبة حتى 31 ديسمبر.

وتضم «مونوبولي أبوظبي» مجموعة من المربعات تمثل مناطق الجذب والمغامرات الرئيسة في الإمارة، بدءاً من المعالم العصرية إلى الجزر والواحات والصحاري والشواطئ الرائعة، وتعرضها بصورة إبداعية مبتكرة تصطحب الجميع في جولة لاكتشاف الإمارة «على طريقتهم».

ويقوم السيد مونوبولي برحلة استكشافية في أرجاء الإمارة لاختيار المعالم التي سيتم إدراجها في مربعات لوحة اللعب لإصدار أبوظبي، بما فيها واحة العين، وسوق السمك في ميناء زايد، وكثبان الوثبة الأحفورية، وكورنيش أبوظبي.

الكورنيش ومحمية الوثبة

يدعوكم المربع البني في «مونوبولي أبوظبي» لاستكشاف كورنيش أبوظبي، الذي يمتد بطول 8 كيلومترات على شاطئ العاصمة، ويضم العديد من أنشطة المغامرات والتجارب الترفيهية العائلية وممرات المشي، حيث يمكن الاستمتاع بمنظر غروب الشمس والتقاط الصور الرائعة. وتستطيعون مشاهدة عجائب الطبيعة في محمية كثبان الوثبة الأحفورية التي تضم أكثر من 1700 كثيب أحفوري على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتتضمن مسارات طبيعية مخصصة للتنزه واستكشاف روائعها.

«ناشونال أكواريوم» و«فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد»

تجدون في المربع الأزرق الفاتح أبرز وجهات المغامرة والاستكشاف في الإمارة، وفي مقدمتها «ناشونال أكواريوم أبوظبي»، حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقع في مشروع القناة، ويوفر فرصة لاستكشاف أكثر من 46 ألف حيوان تنتمي لما يزيد على 300 نوع فريد، ضمن 10 مناطق مخصصة تتنوع مواضيعها بين الكنوز الطبيعية لدولة الإمارات، والحطام الغارق في قاع البحر وكهوف المحيط الأطلنطي، وصولاً إلى الغابات التي غمرتها الفيضانات، والبراكين والمحيط المتجمد، وتضم هذه المواقع أكثر من 60 منطقة جذب. ويمكن الانطلاق في مغامرة لا تنسى في «عالم فيراري أبوظبي» في جزيرة ياس، وهي أول مدينة ألعاب تحمل علامة فيراري في العالم. وتضم المدينة الأفعوانية الأسرع في العالم «فورمولا روسا»، التي تنطلق حتى 240 كيلومتراً بالساعة في 4.9 ثانية مع الارتفاع لـ52 متراً في الهواء. كما يمكن قضاء تجربة مذهلة في «ياس ووتروورلد أبوظبي» والاستمتاع بالمنزلقات والألعاب المائية المتنوعة.

جزيرة نوراي وشاطئ السعديات وحلبة مرسى ياس

يضم المربع الوردي وجهات خلابة وشواطئ رائعة وحلبة سباقات الفورمولا-1. ويتميز شاطئ السعديات برماله البيضاء النقية، ويمكن الوصول إليه عبر ممر خشبي لحماية الحياة البرية في المنطقة بما فيها السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض. وتبعد جزيرة نوراي مسافة 15 دقيقة بالقارب عن شواطئ جزيرة السعديات. وتضم منتجعاً وسبا عالمي المستوى يطل على الشاطئ، ومجموعة مطاعم ونادياً شاطئياً، للاستمتاع بالأنشطة البرية والبحرية الاستثنائية. ويمكن اختبار نبض السرعة والحماس في حلبة مرسى ياس التي تستضيف سنوياً سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي منذ عام 2009. وتحتضن على مدار العام أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة الرياضية.

سوق السمك و«ريم مول» و«ياس مول»

تدعوكم الوجهات الموجودة في المربع البرتقالي إلى عيش متعة التسوق وسط أجواء الأسواق التقليدية والمراكز التجارية الحديثة في العاصمة. وتجدون مجموعة من أفضل المنتجات المحلية في سوق السمك وسوق الخضار والفواكه والتمور بميناء زايد، فيما تكتشفون متاجر السجاد والهدايا للحصول على تذكارات فريدة لرحلتكم. ويحظى عشاق التسوق بتجربة استثنائية في «ياس مول»، مع 370 متجراً وأكثر من 60 مطعماً ومقهى في الداخل والهواء الطلق. ويضم المربع البرتقالي أيضاً «ريم مول» الذي يمتد على مساحة 2.8 مليون قدم مربعة، ويضم 400 من أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية و85 مطعماً.

واحة العين، وليوا، وجزيرة صير بني ياس

يرافقكم المربع الأصفر إلى وجهات ساحرة تدفعكم إلى المغامرة واستكشاف جمالها الطبيعي الأخاذ. تقع العين على بعد 90 دقيقة تقريباً بالسيارة من قلب العاصمة، وهي موطن لبعض من أقدم المستوطنات البشرية في العالم، وتحتضن العديد من المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. وتمتد الواحة على مساحة 1200 هكتار، وتضم أكثر من 147 ألف نخلة يتم ريها بنظام «الفلج» التقليدي. وهنا يمكن عيش تجربة الثقافة الصحراوية الأصيلة في ليوا التي تتميز بكثبانها الرملية الشاهقة، واستكشاف جزيرة صير بني ياس التي تضم متنزه الحياة البرية العربية، وتوفر لزوارها أنشطة مغامرات مناسبة لأفراد العائلة، فضلاً عن الفنادق الفاخرة والفلل الفارهة والإسطبلات الحديثة والمواقع التاريخية.

«سعديات لاغونز» و«سعديات جروف» و«ياس إيكرز»

يجسد المربع الأخضر في «مونوبولي أبوظبي» التزام الإمارة بتطوير أماكن عيش صديقة للبيئة من خلال مشاريع «سعديات لاغونز» و«سعديات جروف» و«ياس إيكرز».

«اللوفر أبوظبي» و«زايد الوطني»

يحلق المربع الأزرق الداكن بكم إلى عوالم الإبداع والخيال في عدد من المعالم الثقافية التي تحتفي بالفن وتاريخ الإمارات، وقيادتها الرشيدة. ويسلط «اللوفر أبوظبي»، أول متحف عالمي في العالم العربي، الضوء على الروابط بين الحضارات المختلفة على مر العصور. ويوفر المتحف 6400 متر مربع من صالات العرض التي تضم مجموعة مقتنياته الدائمة إلى جانب أعمال معارة من متاحف فرنسية بارزة بما فيها متحف اللوفر ومتحف أورسيه ومركز بومبيدو. ويحتفي متحف زايد الوطني، الجاري تطويره حالياً في المنطقة الثقافية بالسعديات، بماضي الإمارات وثقافتها وشعبها، مسلطاً الضوء على تاريخها العريق، والقيم الخالدة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

هدية مثالية

استعدوا لإطلاق مهاراتكم في «مونوبولي أبوظبي» المتوفرة الآن لدى متاجر الألعاب الكبرى في الإمارات. وسواء كنتم تبحثون عن هدية مثالية في مواسم الأعياد أو قضاء أوقات عائلية ممتعة، تتيح لكم «مونوبولي أبوظبي» تجربة بناء وجهتكم بأسلوب فريد، وتمضية أجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء.