«حياكم في أبوظبي».. احتفالاً بـ 2024

أبوظبي (الاتحاد)

تدعو أبوظبي زوارها إلى قضاء أمتع الأوقات في العديد من الوجهات الفريدة والمعالم السياحية الآسرة والمتاحف الشهيرة، فضلاً عن عدد من أجمل الأماكن التي تعبق بالتاريخ والمناظر الطبيعية الخلابة، واختبار حفاوة الضيافة الإماراتية المميزة مع بداية العام الجديد. وثمة الكثير من الخيارات في أبوظبي لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء وعيش ذكريات لا تُنسى وتجارب تبعث على التجدد في بداية عام 2024.

عبق الأصالة في «قصر الحصن»

لمحبي العودة بالزمن إلى الوراء من قلب أبوظبي، يدعو «قصر الحصن» زواره إلى جولة استثنائية، وهو أعرق صرح تاريخي في المدينة، ويضم برج مراقبة يعتبر أقدم هيكل معماري موجود في أبوظبي تم بناؤه في أواخر القرن الثامن عشر. ويمكن أيضاً لمن يرغبون بالتعمق في التراث الإماراتي زيارة «بيت الحرفيين»، الذي يحتفي بالتقاليد الحرفية في دولة الإمارات.

لقاء الأبطال في «وارنر براذرز»

يقع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس على بعد 30 دقيقة من وسط المدينة، ويزخر برحلات مبهجة وشخصيات ساحرة من عالم الأفلام والرسوم المتحركة، حيث يمكن للأطفال والزوار من مختلف الأعمار قضاء أمتع الأوقات برفقة الأبطال الخارقين المشهورين، مثل باتمان وسوبرمان والمرأة الخارقة وباغز باني وسكوبي دو، بالإضافة إلى الاستمتاع بـ29 لعبة ركوب مشوقة في المتنزه.

محمية كثبان الوثبة الأحفورية

تضم المحمية أكثر من 1700 كثيب أحفوري، تنتشر على مساحة تصل إلى 7 كيلومترات مربعة، وتوفر للزوار فرصة استثنائية للاستكشاف والتجول عبر المسارات والتعرف أكثر على معالم البيئة التاريخية في أبوظبي، والاستمتاع بعد ذلك ببعض الوجبات اللذيذة من عربات الطعام في المنطقة.

ممرات مذهلة في واحة العين

توفر واحة العين فرصة لا مثيل لها للتجول في الممرات المذهلة تحت الظلال الوارفة والتواصل مع الطبيعة عن قرب في رحاب المساحات الخضراء المورقة. وهي ملاذٌ هادئ يمتد على مساحة 1200 هكتار وسط العين، وتقع على بعد 90 دقيقة بالسيارة من العاصمة أبوظبي. وهنا يغيب عن بالكم أنكم في وسط الصحراء وأنتم في قلب هذا العالم الأخضر الذي يتيح الاستمتاع بعيداً عن صخب المدينة بين مساحاته الخضراء الواعدة مع أكثر من 147 ألف نخلة والعديد من أشجار الفواكه. كما يمكن التعرف عن قرب على نظام الأفلاج التقليدي للري، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من تراث وهوية المنطقة، ولا يزال مستخدماً حتى اليوم، وهو أحد الأسباب العديدة التي تجعل العين على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

رحلة إلى شاطئ السعديات

رحلة إلى أرض النعيم يقدمها شاطئ «سول بيتش» في جزيرة السعديات، والذي يتميز برماله البيضاء الناعمة، حيث يتوفر أكثر من 400 كرسي استلقاء تحوطها المظلات، مع إطلالة على المياه الزرقاء المتلألئة للخليج العربي. وهنا يمكن اختيار الطلبات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة بجواركم، ويتولى فريق من الموظفين إيصال طلبكم مباشرة باستخدام عربات الشاطئ المخصصة. وبعد الاستمتاع بأشعة الشمس، يمكن التوجه إلى ممشى السعديات لتذوق أشهى الأطباق على الواجهة البحرية والاستمتاع بدفء شمس الشتاء.