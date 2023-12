Aquaman.. «إنقاذ المملكة المفقودة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، يعود «آرثر - أكوامان»، في الجزء الثاني من فيلم «أكوامان.. والمملكة المفقودة» and the Lost Kingdom، لإنقاذ عائلته وممكلة «أتلانتس» من الدمار، والتصدي لـ«بلاك مانتا» الذي يسعى لاستغلال سلاح جديد وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده.

الفيلم الذي يمزج بين الأكشن والمغامرات والخيال، يشارك في بطولته كل من جايسون موموا، بن أفليك، باتريك ويلسون وتيمويرا موريسون، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ مورت فايسنجر وبول نوريس، وإﺧﺮاﺝ جيمس وان.

حياة هادئة

بعدما استطاع إيقاف شقيقه «أورم» في الجزء الأول من السلسلة، وأصبح ملك مملكة «أتلانتنس»، يعيش البطل الخارق «آرثر - أكوامان» من قصص “دي سي كوميكس” حياة هادئة ومستقرة ومزدوجة، أحدها تحت البحار كونه حاكم «أتلانتيس»، وأخرى كأب لعائلة صغيرة تتألف من زوجته الأميرة «ميرا»، ومولوده الجديد.

الرمح الثلاثي

هذه الحياة الهادئة لم تدم طويلاً، خصوصاً مع ظهور الشرير «بلاك مانتا» - Black Manta، الذي يجسد دوره يحيى عبد المتين، ويريد الانتقام بعد موت والده في الجزء الأول من Aquaman، حيث يتصدى «آرثر» لمخططاته في تدمير مملكة «أتلانتس» وقتل عائلته، باستخدام سلاح الرمح الثلاثي «السحر الأسود».

قوى غامضة

وبمساعدة قوى غامضة، يسعى «بلاك مانتا» لاستغلال هذا السلاح وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده، فيبحث «آرثر» عن شقيقه الملك «أورم» سيد المحيط، الذي يلعب دوره باتريك ويسلون، ويتعاونان سوياً في التصدي لمخطط الشرير «بلاك مانتا»، سعياً لإنقاذ «أتلانتس» والعالم من الدمار، ضمن جرعة زائدة من المشاهد القتالية.

مشاهد احترافية

المخرج جيمس وان، الذي تولى إخراج الجزء الأول من السلسلة عام 2018، واصل نجاحه في تنفيذ مشاهد احترافية مميزة تحت أعماق البحار، وتصميم شخصيات جديدة وعوالم مختلفة، أضافت حبكة مميزة في الجزء الثاني من Aquaman. كما قدم كل من موموا وويلسون مشاهد احترافية مزجت بين الكوميديا والأكشن.

ظهور أخير

يُعتبر Aquaman and the Lost Kingdom، الفيلم الأخير من عالم «زاك سنايدر» السينمائي، تمهيداً للانطلاق إلى عالم سينمائي جديد، بقيادة وإشراف المخرج جيمس وان، كما يعد الجزء الثاني من السلسلة آخر ظهور للممثل جيسون موموا في دور «آرثر» أو Aquaman.