أين يقضي النجوم «ليلة رأس السنة»؟

علي عبدالرحمن (القاهرة)

تزامناً مع الاحتفال بقدوم العام الجديد 2024، يقضي عدد كبير من نجوم العالم العربي «ليلة رأس السنة» مع جمهورهم من مختلف أنحاء البلدان العربية، من خلال إقامة حفلات وأمسيات غنائية يحتفون بها بعام مضى، وقدوم عام جديد مليء بالإنجازات والأمنيات، فيما يفضّل نجوم آخرون قضاء هذه الليلة الاستثنائية مع أسرهم وأصدقائهم.

«ملتقى النجوم»

تستقطب الإمارات نجوم الغناء في العالم العربي، لإحياء حفلات جماهيرية، ضمن احتفالات قدوم العام الجديد. وللعام الرابع على التوالي يحتفل الفنان تامر حسني بقدوم العام الجديد، مع جمهوره في العاصمة أبوظبي، حيث يحيي حفلاً يوم 31 ديسمبر مع الفنان سيف نبيل على خشبة مسرح الترفيه ضمن فعاليات «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي.

وقرر الفنان كاظم الساهر الاحتفال مع جمهور الإمارات بقدوم العام الجديد، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الخلابة، من خلال إحياء أمسية غنائية غداً السبت 30 ديسمبر ضمن حفلات «ليالي الوثبة» على المسرح الرئيس في «مهرجان الشيخ زايد»، الذي تُقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي. ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أجمل أغنياته التي تحظى بشعبية كبيرة.

كما تجمع أبوظبي نجوم الغناء وليد توفيق، عاصي الحلاني، حسين الديك، وأمل الغربي، على مسرح «وست باي» احتفالاً بالعام الجديد، حيث يقدمون مجموعة متنوعة من أشهر أغنياتهم.

دويتو غنائي

وقرر عدد من نجوم الغناء الخليجي والعربي، قضاء «ليلة رأس السنة» في القاهرة، والاحتفال بقدوم العام الجديد مع جمهورهم في مصر، حيث سيحيي الفنانون بلقيس فتحي ودحوم الطلاسي وأصيل هميم، حفلاً في القاهرة، بينما يحتفل الفنانون محمد منير وفرقة مسار إجباري و«عفرتو» بقدوم العام الجديد في حفل ضخم يمتد لمدة 6 ساعات، على مسرح «إيفوريا أرينا»، ومن المقرر أن يشهد الحفل تأدية دويتو غنائي يجمع منير وفرقة مسار إجباري.

وللعام الثالث على التوالي، يحتفل الفنان وائل جسار بالعام الجديد مع جمهوره في العاصمة المصرية، وذلك من خلال إقامة حفلين في أحد الفنادق الكبرى، فيما يقدم الفنانان إيهاب توفيق ورامي صبري حفلين غنائيين للمناسبة.

احتفالات عائلية

وكعادتها السنوية، تحتفل الممثلة إلهام شاهين بالعام الجديد مع أسرتها وأصدقائها تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها في منزلها، حيث تحرص على توزيع الهدايا على أطفال العائلة، فيما يتولى شقيقها الأصغر إعداد كعكة الاحتفال.

تقديم الهدايا

وتفضل الممثلة سوسن بدر، الاحتفال بـ «ليلة رأس السنة» في المنزل مع مجموعة من أصدقائها المقربين، بعيداً عن صخب الحفلات، فيما تحتفل الفنانة باسكال مشعلاني مع زوجها الموزع الموسيقي ملحم أبو شديد، بـ «ليلة رأس السنة» مع أبنائهما في المنزل، وتحضير الحلويات سوياً وتبادل الهدايا.

أجواء شتوية

أما الممثلة حلا شيحة، فقررت الاحتفال بالعام الجديد مع أبنائها في كندا، والاستمتاع بالأجواء الشتوية وسط الثلوج، على أن تعود لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الذي تشارك بطولته مع الممثل خالد النبوي، كما اتفق الممثلان المصريان سيد رجب وصبري فواز على الاحتفال بـ «ليلة رأس السنة» مع أصدقائهما القدامي من خارج الوسط الفني، لاسترجاع ذكريات الطفولة.

راغب في البحرين

اختار الفنان راغب علامة الاحتفال بقدوم العام الجديد في البحرين، حيث يحيي حفلاً ضخماً داخل مركز «البحرين العالمي»، ويقدم خلاله مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته الرومانسية.

تريو غنائي

يحتفل الفنانون شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم مع جمهورهم بقدوم العام الجديد، على مسرح «أرينا فيستيفال سيتي» بدبي، ويقدم كل منهم مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية والطربية.