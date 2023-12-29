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تايلور سويفت.. في قائمة المليارديرات

تايلور سويفت
29 ديسمبر 2023 17:58

عزة يوسف (القاهرة)
انضمت المغنية والممثلة الأميركية تايلور سويفت إلى قائمة حاملات لقب مليارديرة في عام 2023، بعدما بلغ صافي ثروتها حالياً 1.1 مليار دولار أميركي.
وقد تجاوزت إيرادات الفيلم الوثائقي الموسيقي «جولة العصور»، الذي قدمته سويفت هذا العام 4.3 مليار دولار، وحصلت على 225 مليون دولار من مبيعات التذاكر، وجولة عرضه مستمرة، حيث إن هناك 89 عرضاً بالجولة الثانية.
حسب موقع «The Richest» الكندي، حصلت سويفت (33 عاماً)، على ما يزيد عن 400 مليون دولار من أرباحها من الألبوم الموسيقى المشترك الذي تضمن أغانيها السابقة والجديدة التي أصدرتها، كما قامت بعمل صفقات دعاية لمنتجات عالمية.
وكشفت التقارير أن ثروة سويفت زادت بمقدار 360 مليون دولار منذ يونيو 2023 عندما احتلت المرتبة الـ34 في قائمة أغنى النساء العصاميات في أميركا، وقد كسبت أغلب ثروتها من مهنة الموسيقى، وهو أمر نادر بين الفنانين.

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