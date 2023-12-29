أميرة العايدي تفضّل أدوار الشر

سعيد ياسين (القاهرة)

تفاضل أميرة العايدي حالياً بين أكثر من عمل فني لتعود من خلاله بعد غياب، منذ شاركت في مسلسل «بين السما والأرض» عام 2021 خلال شهر رمضان، وقالت إنها تؤمن بأن العمل الجيد يبقى للأبد، فهناك دور يعيش بأذهان الجمهور أكثر من عشرات الأدوار التي تمر مرور الكرام، وهذا ما جعلها تحرص على اختيار أعمالها بعناية منذ بداياتها.

أشارت أميرة إلى أنها غيرت جلدها الفني في حدود الأعمال التي كانت تُعرض عليها، وكان الجميع يرشحونها في الأدوار الرومانسية، ولم يقتنع أحد بأنها يمكن أن تجسد شخصيات شريرة، كما حدث في مسلسل «فريسكا»، وقالت إنها لم تسع لها يوماً ما، وتفضل البطولة الجماعية، لإيمانها بأن التواجد بدور صعب ومؤثر في الأعمال الجيدة، أفضل من بطولة مطلقة في عمل دون المستوى.

وقالت العايدي إنها تعتز كثيراً بعدد من أدوارها، منها مسلسل «حدائق الشيطان»، حيث قامت بدور فتاة خرساء لم تنطق بكلمة واحدة خلال الأحداث، وهذا الدور تنوع بين الهدوء والشراسة، كما تعتز أيضاً بشخصية الفتاة الرومانسية التي تدرس القانون وتحارب عادات الثأر في صعيد مصر، والتي قدمتها في مسلسل «أحلام لا تنام».

وأوضحت أنها تطمح لتقديم المزيد من الأدوار التي تبرز إمكانياتها وقدراتها الفنية التي لم تُستغل بالشكل الأمثل، وهي سعدت بإشادة الجميع بدورها في مسلسل «الفرار من الحب»، ودورها أيضاً في فيلم «غاوي حب».

وقالت العايدي إنها تدين بالفضل في مشوارها للمخرج محمد النجار، لأنه أول من وضعها على الطريق الصحيح في مسلسل «لما التعلب فات»، كما أبدت سعادتها بالتعاون مع احمد آدم في أفلام «معلش احنا بنتهبدل» و«صباحه كدب» و«صابر وراضي»، ومع أحمد السقا في مسلسل «الحصان الأسود»، وإياد نصار في «أريد رجلاً»، وهاني رمزي في «عريس دليفري»، وغادة عادل في «برة الدنيا» و«الميزان»، ومع يوسف الشريف في «لعبة ابليس» و«كوفيد 25»، وطارق لطفي في «بعد البداية»، وأمير كرارة في «كلبش»، وعمرو سعد بمسلسل «يونس ولد فضة»، وياسر جلال في «ضل راجل».