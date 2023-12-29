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«مهرجان الذرة والبطاطا».. منصة لتعزيز الإنتاج المحلي

«مهرجان الذرة والبطاطا».. منصة لتعزيز الإنتاج المحلي
30 ديسمبر 2023 01:15

أبوظبي (وام) 

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تتواصل فعاليات «مهرجان الذرة والبطاطا»، المقامة في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، وسط مشاركة كبيرة من المزارعين المحليين وحضور واسع من الجمهور من الفئات العمرية كافة.
يهدف المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر الجاري، إلى التعريف بجودة المنتج المحلي وتعزيز ثقة المجتمع به، وتشجيع المزارعين على تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال المساهمة في توفير فرص جديدة للتسويق، بما يتماشى مع أهداف «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في تحفيز القطاع الزراعي في الدولة بشقيه النباتي والحيواني، وتكريم المزارعين ومربّي الثروة الحيوانية المتميزين، وإبراز دورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي.
ويضم المهرجان عدداً من الأجنحة والأقسام التي تعرض أصناف الذرة والبطاطا المنتجة محلياً، وتوفر للزوار فرصة شراء تلك المنتجات بأسعار تنافسية، إضافة للأكشاك والمنصات التي تقدم وجبات البطاطا المتنوعة.
ويتميز المهرجان بأجوائه العائلية الرائعة بفضل تنوع فعالياته الشيقة التي تناسب كل الأعمار، حيث يضم ركناً للأطفال وأنشطة ترفيهية مستوحاة من زراعة الذرة والبطاطا، ويوفر تجربة تذوق منتجات ذرة وبطاطا محلية من مزارع الإمارات، فضلاً عن منتجات الأسر المنتجة.
وتتخلل المهرجان عروض وبرامج تثقيفية للمزارعين والزوار على حد سواء حول طرق زراعة البطاطا والذرة في الدولة، وأبرز الصناعات الغذائية القائمة عليها، كما تقام ورش تعليمية للتعريف بخصائص هذه المحاصيل وطرق زراعتها واستخداماتها المتنوعة حيث يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع خبراء الزراعة.

الذرة
البطاطا
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
الوثبة
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