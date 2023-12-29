«شتانا في حتّا».. عروض تراثية وبرامج تلفزيونية وإذاعية

دبي (الاتحاد)

تشهد النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتّا»، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إقبالاً كبيراً من الجمهور لمتابعة الفعاليات والعروض التراثية والمسابقات اليومية التي يحتضنها المسرح الرئيس للمهرجان، وكذلك الاستمتاع بالبرامج التلفزيونية الشهيرة التي تنقل وتبث على الهواء مباشرة من مسرح المهرجان عبر «دبي للإعلام».

ومن بين هذه البرامج التي انتقلت لتشارك الجمهور الاستمتاع بأجواء دبي الشتوية، برنامج المسابقات الشهير «المندوس»، الذي يقدم مسابقات ثقافية مميزة وجوائز قيمة.

أما برنامج «نبض القصيد» فيستضيف شعراء يمتعون رواد المهرجان بروائع الشعر النبطي، كما يُسلط برنامج «مساء دبي»، الضوء على طبيعة حتا الساحرة والأنشطة الترفيهية ومواقع الجذب الثقافية والتاريخية التي تشهدها المنطقة خلال فترة الشتاء.

ويواصل برنامج «المفتش فصيح» تقديم حلقاته الممتعة عبر شاشة سما دبي، بفقراته الهادفة إلى نشر المعرفة والتثقيف في قالب كوميدي مشوق.

كما يقدم المهرجان عروضاً للفرق الحربية والفنون الشعبية، التي تبهج وتمتع الزوار.