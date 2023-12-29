«تراث الإمارات» يختتم ملتقى السمالية الربيعي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات ملتقى السمالية الربيعي 2023، أمس الجمعة، الذي نظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية على مدار أربعة أسابيع في جزيرة السمالية بأبوظبي، وفي مقار المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي بمشاركة الطلاب والطالبات المنتسبين، بهدف الاستفادة من العطلة المدرسية لتعريف النشء بالتراث الإماراتي والمحافظة على الهوية الوطنية.

شملت برامج الملتقى هذا العام طيفاً واسعاً من عناصر تراث دولة الإمارات، منها الورش المعنية بالسنع وآداب المجالس وتحضير القهوة العربية، وأنشطة الهجن، والفروسية، والصقارة، إضافة إلى الألعاب الشعبية، وزيارات المعالم التاريخية، وورش الرسم والتلوين، وورش تعليم الحرف النسائية التقليدية مثل الخوص، والتلي، والغزل، والسدو، والحناء، والأكلات التراثية.

وشهد الأسبوع الأخير للملتقى تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للطلاب تنوعت ما بين التراثية والثقافية والرياضية والترفيهية، بإشراف المستشارين والمدربين التراثيين المتخصصين، منها برنامج «الكشتة» الذي أقيم في مدينة السمحة بأبوظبي لطلاب المراكز الشبابية التابعة للنادي، الذي تضمن فعاليات عدة منها تنظيم ورش للطلاب عن سنع المجالس واستقبال الضيوف، وطريقة إعداد القهوة العربية وتقديمها، وورشة تعريفية حول النباتات البرية في الدولة، وجولة لمعرفة مناطق نموها وطريقة جمعها، كما تضمن البرنامج ممارسة رياضة الصيد بالصقور لتعليم الطلاب أصول وقواعد هذه الرياضة، وأيضاً فقرات عن الطبخ الشعبي والألعاب الشعبية. فيما نظمت المراكز النسائية بمقارها فعاليات عدة، منها مسابقة أجمل زي تراثي بهدف تعريف الطالبات بالزي التراثي التقليدي، والطريقة التي كانت تستخدم لخياطة وتطريز تلك الملابس، كما تضمنت الفعاليات برنامج «التاجر الصغير» لتعليم الطالبات كيفية عرض منتجاتهن، وتحفيزهن للدخول إلى هذا المجال الذي يعود عليهن بالنفع والفائدة.