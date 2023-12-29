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طرق جديدة لتحديد الماء على كواكب أخرى

طرق جديدة لتحديد الماء على كواكب أخرى
30 ديسمبر 2023 01:16

لندن (د ب أ)

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يقول علماء إنهم توصلوا إلى طريقة جديدة أكثر سهولة لتحديد الماء السائل -وربما الحياة- على الكواكب الأخرى، وتشمل العملية قياس كمية ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي للكوكب، ومقارنة تلك القياسات، بتلك التي تم أخذها من عوالم مجاورة، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أمس. 
أشار الباحثون إلى أنه إذا كان لدى كوكب كمية منخفضة من ثاني أكسيد الكربون في غلافه الجوي، مقارنة مع كواكب مجاورة أخرى، فإن ذلك يشير إلى أن هناك مياهاً سائلة على سطحه. 
وذكر فريق الباحثين أن النظرية هي أن ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب، يذوب في المحيط -تماماً مثل الأرض- أو يتم امتصاصه من خلال كتلة حيوية على مستوى الكوكب.
وتابعوا أنه حتى الآن ليس هناك أي طريقة عملية للكشف عن وجود المياه السائلة.

الغلاف الجوي
الفضاء
ثاني أكسيد الكربون
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