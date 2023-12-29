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7 إسعافات أولية لسلامة الأطفال

7 إسعافات أولية لسلامة الأطفال
30 ديسمبر 2023 01:15

ترجمة: عزة يوسف

عند إصابة أحد الأطفال بأذى أو جروح، من الضروري أن يعرف الآباء والأمهات أساسيات الإسعافات الأولية لإنقاذهم في الوقت المناسب، وإليك أهمها، كما ذكرها موقع «Very Well Family» الأميركي:
الجروح
قد يصاب الأطفال بالجروح من وقت لآخر، وأهم ما في الأمر الحفاظ على منطقة الجرح نظيفة لمنع انتقال العدوى ومعرفة كيفية وقف النزيف.
الخدوش
عند حدوث النزيف بسبب الخدوش أو القطوع، يمكنك الضغط برفق على المنطقة لوقف النزيف، بعدها اغسل الجرح بالماء مع وضع مضاد حيوي من الكريم ثم تضميده، إذا لم يتوقف النزيف.
الكدمات
إذا أصيب طفلك بكدمات، يمكنك وضع كمادات باردة لتقليل التورم، واتصل بالطبيب إذا لم يقل التورم.
الجروح العميقة
عند إصابة الطفل بجرح عميق، لابد من اصطحابه للطبيب على الفور، فعلى الأرجح سيحتاج إلى إجراء خياطة، وربما حقنة «تيتانوس» لتقليل العدوى.
اللدغات
إذا تعرض طفلك للدغ ومازالت الإبرة داخله فيجب إزالتها أولاً، وبعدها استخدم كمادات باردة لتقليل التورم والألم ثم استشر الطبيب، أما إذا كانت لدغات تتسبب في الحكة والانتفاخ البسيط فيكفي وضع مرهم مضاد للهستامين، الذي لا يستلزم وصفة طبية. 
العضات
تستلزم عضات الحيوانات أو الثعابين أو العناكب، استشارة طبيب للتأكد من عدم احتياجه لحقنة التيتانوس.
نزيف الأنف
عند تعرض الطفل لنزيف الأنف قم بإمالة رأسه للأمام قليلاً واضغط برفق على فتحتي الأنف معاً بإصبعيك، وإذا لم يتوقف النزيف بعد 5 أو 10 دقائق اتصل بالطبيب.

سلامة الأطفال
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