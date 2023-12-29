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نيللي.. بين «فراولة» و«برشامة»

نيللي.. بين «فراولة» و«برشامة»
30 ديسمبر 2023 01:16

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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استقرت الممثلة المصرية نيللي كريم على خوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل «فراولة»، حيث تجسد فيه شخصية فتاة بسيطة تقطن بحي الزمالك، وتجيد قراءة الفنجان، وبطموحها تتحول إلى سيدة مجتمع وخبيرة في علوم الطاقة، ويتناول العمل الكثير من السلوكيات المجتمعية المختلفة.
على الصعيد السينمائي، تستعد نيللي لتصوير دورها في فيلم «برشامة»، وتجسد شخصية معلمة بمنطقة ريفية، تتحدى عمدة القرية لمنع الغش في الامتحانات، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص من طبقات اجتماعية مختلفة، يتعرضون لضغوط بسبب رغبتهم في تعليم وتثقيف أبنائهم وتحسين أخلاقهم، تأليف وإخراج خالد دياب، بطولة سيد رجب، وهشام عاشور. 
وتنتظر نيللي عرض مسلسل «روز وليلي»، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما القصيرة، حيث يتكون من 12 حلقه متصلة، وتدور أحداثه حول محققتين مستقلتين يتم الاستعانة بهما لكشف عملية احتيال مصرفية على أحد البنوك الكبرى، وبسبب افتقارهما إلى الكفاءة، تواجهان شخصيات غامضة ومواقف تعرض حياتهما للخطر، والعمل من تأليف البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد، ويشارك في بطولته يسرا، أحمد وفيق، وعارفة عبد الرسول.
كما تنتظر طرح فيلم «العنزة»، الذي تجسد فيه شخصية امرأة بدوية، وتدور أحداثه فى إطار تراجيدي حول فتاة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، لذا تهرب إلى الصحراء بصحبة «معزتها» بحثاً عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر، تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي.

نيللي كريم
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