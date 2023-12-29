آسر ياسين.. «خُطّ الصعيد»

محمد قناوي (القاهرة)

يعود آسر ياسين لتقديم الأدوار الصعيدية بعد غياب 16 عاماً، منذ أن شارك في فيلم «الجزيرة» عام 2007، وذلك بفيلم «فرقة الموت»، الذي يقدم خلاله شخصية «خُط الصعيد»، وتعود أحداثه إلى فترة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، عندما يدخل الخُط في صراعات مع ضابط شرطة مكُلف بالقبض عليه، ويشارك في البطولة أحمد عز، ومنة شلبي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

عبّر آسر ياسين عن سعادته، بمشاركة فيلمه الجديد «شماريخ» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة بالسعودية مؤخراً، وقال إنه يعتبره من أهم الأعمال السينمائية في مشواره، وتدور أحداثه في إطار «الأكشن» والتشويق والرومانسية، ويناقش الضغوط الحياتية التي تؤدي إلى الانهيار، ويؤدي خلاله شخصية ابن غير شرعي لتاجر أسلحة قاسي القلب، ويضطر إلى القيام بأعمال والده على أمل أن يتم الاعتراف به بين أفراد العائلة، ويشارك في بطولته أمينة خليل، وخالد الصاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وأشار ياسين إلى أنه يظهر في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» مع أحمد عز وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني، كما انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل «من قتل نادية؟»، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي على منصة «نتفليكس»، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ويشارك في بطولته صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، وركين سعد، تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مأخوذ عن المسلسل المكسيكي «Who Killed Sara»، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة، وتدور أحداثه حول جريمة قتل لفتاة شابة، ويُتهم شقيقها ظلما بقتلها، وتتم إدانته ويُودع السجن. وأشار آسر إلى أنه لم يحسم حتى الآن قراره بالتواجد على شاشة رمضان المقبل، حيث يقرأ أكثر من نص درامي ليختار، من بينها ما يناسبه.