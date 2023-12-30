"إكس" تفشل في منع تطبيق قانون لضبط المحتوى في كاليفورنيا

خسرت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تحديا قانونيا لمنع تطبيق قانون في ولاية كاليفورنيا الأميركية يطلب من المنصة الكشف عن عمليات ضبط المحتوى والتحكم فيه. ورفض قاض أميركي طلبا من "إكس" لتعليق مؤقت لقانون جديد في كاليفورنيا يطالب شركات التواصل الاجتماعي بإصدار تقارير نصف سنوية توضح تفاصيل ممارساتهم لضبط المحتوى وتنفيذ هذه الممارسات، بالإضافة إلى بيانات بشأن المنشورات المرفوضة.

ويهدف القانون الذي وقعه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في عام 2022، إلى علاج مشكلات مثل خطاب الكراهية والتضليل والتحرش والتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفعت "إكس" دعوى قضائية ضد الولاية لوقف تنفيذ القانون، معتبرة أنه يشكل انتهاكا لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي ودستور ولاية كاليفورنيا.