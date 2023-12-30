عروض حيّة وتسوق على أنغام الموسيقى

دبي (الاتحاد)

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 29، أقوى العروض الحصرية لنخبة من الشخصيات الكوميدية وأفضل الممثلين الموهوبين وأكثر الشخصيات الشهيرة حول العالم، حيث يقدمون مجموعة رائعة من العروض الحيّة ضمن أجواء مليئة بالضحك والفرحة والدهشة خلال موسم الشتاء والأعياد في دبي.

مع استمرار فعاليات مهرجان دبي للتسوق باستقطاب المزيد من سكان دبي وزوارها من مختلف الأعمار، فإنه ينتظرهم الكثير من الفعاليات المميزة في العديد من وجهات المدينة، وتتضمن العروض الكوميدية وتجارب الموسيقى عبر الأجيال والأنشطة الترفيهية والعروض المسرحية، ليعيشوا أروع اللحظات ويصنعوا أجمل الذكريات.

وتعود أمسيات «نغمات دبي» مجدّداً لتقدّم مجموعة من العروض الموسيقية المباشرة، التي تتيح الاستمتاع بأجمل النغمات والألحان في مواقع متعددة في مختلف أنحاء المدينة، وسط أجواء الطقس اللطيفة، وذلك من 5 إلى 14 يناير، حيث العروض الموسيقية المبهرة، التي تستضيفها 10 مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة.

ويكون محبو الكوميديا على موعد مع تجربة فريدة في مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم الكوميدي البريطاني «مايكل ماكنتاير»، الفائز بجائزة البافتا، عرضه المباشر يوم 13 يناير 2024، ضمن أمسية لا تنسى مليئة بجرعات من المواقف المضحكة.

وفي «مركز دبي التجاري العالمي»، يؤدي «أوميد جليلي»، نجم الكوميديا الحائز العديد من الجوائز عرضه المباشر في 7 يناير، والذي تُعتبر عروضه من أهم الأعمال الكوميدية، كونه يوازن بشكل رائع بين حس الفكاهة والمواقف الذكية والانتقادات الساخرة، وذلك بشهادة معجبيه في جميع أنحاء العالم، وقد اشتهر «جليلي» بإطلالاته على المسرح وشاشات السينما والتلفزيون، حيث شارك في عدد من أفلام هوليوود، بما فيها «ماما ميا 2»، وبرنامج «وست أند» الشهير في لندن.

ولعشاق الطرب، سيكون الجمهور على موعد مع أمسية لا تنسى لأروع النجوم العرب، وهم: الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان المصري تامر حسني، والفنانة الإماراتية بلقيس، ليقدموا أجمل الأغاني على المسرح، يوم 13 يناير في سكاي دايف دبي، الوجهة البحرية الأولى في المدينة.

ويَعِد المهرجان زواره بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية مشوقة وأنشطة ترفيهية رائعة، على مدار 38 يوماً، إضافة إلى العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق، والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.