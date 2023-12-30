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سكوت وشيرلي.. بين المكرّمين من تشارلز الثالث

سكوت وشيرلي.. بين المكرّمين من تشارلز الثالث
31 ديسمبر 2023 01:23

لندن (أ ف ب)

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كان المخرج ريدلي سكوت، والممثلة في مسلسل «غايم أوف ثرونز» إميليا كلارك، والمغنية شيرلي باسي من بين 1227 شخصاً كرّمهم، أمس الأول، الملك تشارلز الثالث بمناسبة العام الجديد لنجاحهم أو خدمتهم للمملكة المتحدة.
بعد أسابيع قليلة من إطلاق فيلمه الأخير «نابليون»، رُقّي ريدلي سكوت إلى رتبة فارس الصليب الأكبر في الإمبراطورية البريطانية.
أما المغنية الويلزية شيرلي باسي التي سبق أن نالت وسام شرف، والمعروفة بأدائها ثلاث أغنيات لأفلام من سلسلة جيمس بوند، فقد حصلت على لقب رفيقة الشرف، وهي جائزة عالية القيمة باتت باسي الشخص الـ64 على قيد الحياة الذي يحوزها، وذلك عن مجمل مسيرتها الموسيقية.
وقد باعت شيرلي باسي أكثر من 130 مليون أسطوانة، وغنت في احتفالي ذكرى مرور 50 عاماً ثم 60 عاماً على بدء حكم إليزابيث الثانية في 2002 و2012.

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