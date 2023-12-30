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رحلة الهجن.. رسالة استدامة لتراث الوطن

رحلة الهجن.. رسالة استدامة لتراث الوطن
31 ديسمبر 2023 01:23

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، استمرار مسيرة النسخة العاشرة لقافلة رحلة الهجن والتي تضم 37 مشاركاً من 16 جنسية مختلفة من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، وذلك مع قطع المشاركين الصحراء الغربية في طريقهم للوصول إلى القرية التراثية بالقرية العالمية يوم 6 يناير المقبل، في رحلة تمتد 12 يوماً بداية من منطقة عرادة لمسافة 550 كم على ظهر المطية وسط الكثبان الرملية. 
انطلقت الرحلة من آخر منطقة في صحراء الربع الخالي يوم 26 ديسمبر، عبر محطات عدة، أبرزها جنوبي تل مرعب، محمية المها العربي، سويحان، وغيرها، وصولاً إلى القرية التراثية بالقرية العالمية، حيث الختام. 
وتواصل القافلة مسيرها بقيادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي أشار إلى دور الرحلة في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع، حيث تعدّ بمثابة ذاكرة للوطن واستدامة لموروثه التاريخي.

الهجن
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
التراث
الاستدامة
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