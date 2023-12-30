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عروض «مهرجان الشيخ زايد» تدخل «غينيس»

عروض «مهرجان الشيخ زايد» تدخل «غينيس»
31 ديسمبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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تستقبل دولة الإمارات عام 2024 بعروض ألعاب نارية استثنائية، تضيء سماءها عند الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، في حدث يترقبه مئات الملايين من داخل الدولة وخارجها. 
 تشهد إمارة أبوظبي ليلة رأس السنة عروضاً للألعاب النارية في 10 مواقع ومعالم، هي: كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية - الغاليريا، وواجهة ياس باي البحرية، وجزيرة الحديريات، والحديقة العامة في مدينة زايد في الظفرة، وغياثي خلف مركز تم، وشاطئ المغيرة في المرفأ، ومهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)، واستاد هزاع بن زايد في العين، إضافة إلى العرض الذي يُقام في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، والذي يستهدف تسجيل أرقام جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، حيث تستمر العروض لأكثر من 60 دقيقة، ليحطم المهرجان 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.  كما يحظى زوار المهرجان لأول مرة بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة «درون» في سماء الوثبة، وهي ترسم لوحات فنية مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، والتي تشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس».  كما تشهد إمارة دبي ليلة رأس السنة عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً، فيما تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم مجدداً مع سعيها لتسجيل رقمين جديدين في موسوعة «غينيس» من خلال تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية، مع إيقاعات موسيقية رائعة وتقنيات غير مسبوقة.

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