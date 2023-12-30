تطوير «أنسولين ذكي» يبشّر بأمل جديد لمرضى السكري

طور فريق من العلماء الصينيين والأميركيين نوعاً من «الأنسولين الذكي» الذي نجحت حقنة واحدة منه فقط في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم لمدة تصل إلى أسبوع كامل، ما يمنح أملاً جديداً لملايين المصابين بالمرض السكري في العالم.

واختبر فريق من جامعة جيجيانغ الصينية، بالتعاون مع زميلين من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة هذا النوع من الأنسولين على نماذج الفئران والخنازير الصغيرة، بحسب ما نقله موقع medicalxpress.com المتخصص في الطب.في ورقتهم البحثية، المنشورة في مجلة Nature Biomedical Engineering، يصف الباحثون كيفية تصنيع «الأنسولين الذكي»، وكيفية عمله، ومدى جودة أدائه عند إعطائه للفئران والخنازير الصغيرة المصابة بالسكري.

ما هو مرض السكري؟

مرض السكري من النوع الأول هو حالة مزمنة ينتج فيها البنكرياس كمية قليلة من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق. يشمل علاج الأشخاص المصابين بهذا المرض نظاماً غذائياً معدلاً وحقناً منتظمة من الأنسولين. يضطر العديد من مرضى السكري إلى حقن أنفسهم أكثر من مرة في اليوم، وهو نظام مؤلم وصعب في نفس الوقت، حيث يميل الجلد في مواقع الحقن إلى التصلب بمرور الوقت، مما يجعل من الصعب إدخال إبرة.

بسبب هذه الصعوبات، واصل الباحثون الطبيون البحث عن خيارات علاجية جديدة. في هذا الجهد الجديد، قام فريق البحث بتطوير نوع من الأنسولين الذي يتفاعل مع عوامل معينة في الجسم، مما يسمح بالتحكم التلقائي في مستويات الجلوكوز في الدم لفترة طويلة من الزمن.

الأنسولين المعدَّل

«الأنسولين الذكي» الجديد هو شكل معدل من نوع الأنسولين المستخدم بالفعل، حيث أضاف الباحثون حمض الغلوكونيك (gluconic acid)، والذي يتحول عند حقنه في الجسم إلى مركب؛ لأنه يرتبط بالمواد الكيميائية الموجودة في الدم. تؤدي مثل هذه المجمعات إلى احتجاز الأنسولين داخل بوليمر طبيعي، مما يؤدي إلى تغييرات في الإشارات. تطلق كميات مختلفة من الأنسولين اعتماداً على مستويات الجلوكوز في الدم. ووجد فريق البحث أن هذا يسمح بإطلاق المزيد من الأنسولين تلقائياً في الدم عند الحاجة إليه (على سبيل المثال بعد تناول وجبة) وكمية أقل عندما لا تكون هناك حاجة إليه.

نتائج مشجعة

اختبر الباحثون الأنسولين المعدل على ثلاثة خنازير قزمة وخمسة فئران، وجميعها مصابة بمرض السكري. تلقى اثنان من الخنازير الصغيرة جرعة عالية، بينما تلقى الثالث جرعة منخفضة.

في مراقبة حيوانات الاختبار خلال الأسابيع التالية، وجد فريق البحث أن الخنازير الصغيرة التي أعطيت جرعة منخفضة، أظهرت تنظيماً أكثر ثباتاً لمستوى الجلوكوز في الدم مقارنة بالخنزير الصغير الآخر الذي أعطي جرعة عالية وأيضاً مقارنة بالخنازير في مجموعة المراقبة التي أعطيت حقنا يومية من الأنسولين القياسي.

يقترح الباحثون أن النتائج، التي توصلوا إليها، تبشر بالخير لنوع جديد من العلاج للمرضى الذين يعانون مرض السكري من النوع الأول. وسوف يستمر الباحثون في اختبار «الأنسولين الذكي» على الحيوانات. وإذا استمر كل شيء على ما يرام، فسوف ينتقلون إلى التجارب البشرية.