«الفرعي» و «كايروكي».. يتألقان في «مهرجان أم الإمارات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمزيج من أغاني «الهيب هوب» و«الروك» والروائع العربية والمصرية، والموسيقى الشرقية، أحيا مساء أمس الفنان «الفرعي»، وفرقة «كايروكي»، الحفل الخامس من أمسيات «مهرجان أم الإمارات» الفنية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على كورنيش أبوظبي، حيث استمتع جمهور المهرجان بباقة من الأغنيات الشبابية ذات الإيقاع السريع، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته اليوم، بعدما قدم خلال 3 أسابيع، باقة من الأنشطة الترفيهية والفنية في مناطقه المختلفة، مثل «التشويق» و«التسلية» و«الترفيه»، التي جذبت زوار الحدث العائلي الأبرز في المنطقة من مختلف أنحاء العالم.

أداء مميز

أدى الفنان المتعدد المواهب، طارق أبو كويك الشهير بـ«الفرعي»، أداءً مميزاً لعشاق الموسيقى العربية والراب الهيب هوب، وقد تميز «الفرعي» بكتابة الشعر والعزف على «الدرامز» و«الجيتار»، وأصدر عدداً من الألبومات التي مزجت في موسيقاها بين «الهيب هوب» و«الراب»، ونالت صدىً كبيراً في المشهد الموسيقي العربي.

أفكار متجددة

«الفرعي» الذي قدم مشروع «الفرعي فلوكس»، ليكون ساحة جديدة للربط بين الأنماط والأفكار المتجددة، مدفوعاً بشغف نحو اكتشاف آفاق صوتية جديدة، وتقديم إبداعات وتنويعات مختلفة، أدى خلال الحفل مجموعة من أبرز أغاني ألبوم «الرجل الخشبي»، كما غنى «العتمة»، «تغيرتي»، «مرتاحة»، «من بين كل الناس» و«القلب الثاني».

غناء مختلف

أما «كايروكي»، ذلك الاسم المبتكر الذي أطلقته الفرقة، فهو يجمع بين اسم القاهرة بـ«الإنجليزية» «كايرو» مع فن «كاريوكي»، لتجسد الفرقة بأغانيها الساحرة روح القاهرة وقلبها النابض بالحياة، وقد بدأت انطلاقتها الفنية رسمياً عام 2003، وقدمت الفرقة، التي تتألف من 5 فنانين، هم: أمير عيد، شريف هواري (غناء وجيتار)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص وجيتار)، شريف مصطفى (أورج)، عدداً من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً في المشهد الغنائي المصري والعربي، وحصدت نسبة مشاهدة عالية عبر «يوتيوب»، لاسيما أنها أظهرت نوعاً مختلفاً من الغناء العربي، وتميزت أغانيها بالكلمات التي تعبر عن واقع شباب مصر وتدعوه للتفكير والتغيير.

رواج كبير

وخلال الحفل، قدمت فرقة «كايروكي» وسط تفاعل كبير من حضور المهرجان، باقة من الأغنيات التي حققت رواجاً عربياً لافتاً، من بينها «افرد جناحك»، «حلمي أنا» «يا الميدان»، «بسرح وأتوه»، «يا أبيض يا أسود»، «ليلى»، «ناس وناس»، «نعدي الشارع سوا»، «نقطة بيضا»، «عم غريب»، «السكة شمال في شمال» و«يلا نغني»، كما أدوا باقة من أغنيات ألبومهم الشهير «وأنا مع نفسي قاعد»، الذي حصد نجاحاً غير مسبوق وأصبح الأعلى مبيعاً على مستوى مصر، ومنها: «بكرة الشمس تطلع»، «لو كان عندي جيتار» و«صوتي».