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أحمد العسم يكتب: «خلاص قفال»

أحمد العسم يكتب: «خلاص قفال»
31 ديسمبر 2023 01:23

«قفال»
عام جديد قادم له ما فيه، وعام فائت قدم كل ما عنده، أطلعنا على كل ما كتبه، أسعدنا ونبهنا وكشف ما نود أن نعرفه، عام انقضى فهمنا الدرس وحفظنا منه ما كان لنا «عطف وعاطفة ومعطوف»، عام قادم جعله الله خيراً على بلادنا وبلاد المسلمين، ومن خلاله نقدم كل ما نستطيع أن نقدمه، ولا شك في ذلك من النهاية كانت البداية، وهذا أمر لابد من التوقف والعودة معه إلى ما نؤخذ إليه وما نمحوه من سطور ونقفز من سطورٍ أخرى نضيفها إلى أصواتنا.
«قفال»
سمعتهم يتنادون في المكان الذي يذوب الناس فيه حيلتهم كالسكر في كأس الشاي في المقهى القديم، الذي يجلسون فيه ويرفعون فنجانهم الخالي، مثلما «علُو» مراكب الصيد على السيف في انتظار الموسم، والذين إلى أرزاقهم يذهبون، يسعون، تبادر في ذهني كم هو المغزى وكم هم المعنى الذي هم يتواجدون في معانيه والذي أعطوه بضمير ومن جهد واقعيون يحملون توقفهم ويقولون «خلاص قفال»، انتهى الموسم وما فرضه الواقع ويقبلون به بنفس راضيه قانعة، ومقتنعين بالعودة.
«قفال»
نؤمن بالتغير لا النفي والصد وصنع أعذار تبين حقيقة ما في الداخل، ومن ليس له القدرة على الكلمة البسيطة الآسرة هو مجهول أمام جسده، أرى ذلك لأن المعنى المرتبط بالجسد وقوة استمراره قوية ورابطة مع الذين لهم القوة في وجود التقدير، العمر كلما تقدم يصبح أكثر ازدهاراً وثروة وفائدة، نعم لابد من القبول بالواقع بلطف ولين لا لمن يريد دفعك وعدم استمرارك «لهم العافية» ولا ندم.
«خلاص قفال»
ابتسامة لمن قال «معليش سامحنا» وأوصيته بشكر ومنحته مبتسماً ذلك، وقررت أن لا أنتمي ولا أنتظر تبرير الأسباب ومعرفتها وكيف حدثت، وضعت لاصقاً على من يريد التفسير.. لا تُبقي شيئاً وأنت تارك ما نويت مغادرته، خذ الحنين يزداد إذا التفت والاشتياق، لأنه يضغط للتراجع لا تلتفت، الصمت يعني الابتعاد وعدم النظر إلى الخلف ولا جدوى حتى في ذكره والحديث عنه، سعيد لمن يسكن في رضاه يفتح نافذته ويسمح لتأثره للخروج في الهواء ولا ينظر إلى الخلف، لا نبتعد وهي عوده أكثر استماعاً وأقل في الرد وأقرب إلى سجل الذكريات، في كل حين وحين نخفف من الحمل نقترب أكثر من أنفسنا، نصبح أقرب، نعم «خلاص قفال» لكل شيء ظننا أننا لا نخسر إذا قربناه إلى الخطوات… قفال.

 

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