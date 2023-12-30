الساهر يحيي أمسية خالدة في «ليالي الوثبة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عاش جمهور أبوظبي وزوار «مهرجان الشيخ زايد 2023» الذي تقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي، أمسية خالدة وليلة طربية بامتياز على أنغام الأغنيات الرومانسية التي أداها الفنان كاظم الساهر في الحفل الثاني من أمسيات «ليالي الوثبة» الفنية، وسط حضور كبير وتفاعل لافت من محبي وعشاق الفن العربي الأصيل.

طرب راقٍ

قدم الساهر على خشبة المسرح الرئيسي في «مهرجان الشيخ زايد»، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تجربة موسيقية مفعمة بالطاقة والحيوية، وأبحر معه الحضور في سحر الموسيقى الراقية وعذوبة القصائد الشعرية العربية، وبحنجرته القوية، وأدائه الساحر، وإحساسه المرهف، أدى الساهر توليفة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي تركت بصمة في ذاكرة الأغنية العربية، وسط حماس وتفاعل كبيرين من قبل الحضور.

وبدأ فقرته الغنائية بأغنية «عيد العشاق»، ليؤدي بعدها مجموعة من أشهر أغنياته، منها: «أثاري الزعل»، «ها حبيبي»، «الليلة إحساسي غريب»، «زيديني عشقاً»، «في مدرسة الحب» و«هل عندك شك».

رومانسية

وتغنى الساهر مجدداً بالإرث النابض بالحياة والاحتفاء بالموسيقى العربية، وعاش معه الحضور أجواء الحب والرومانسية، بتأديته جانب من بعض الأغنيات التي تولى كتابتها وتلحينها بنفسه، ومنها «الحياة» و«أكون أو لا أكون» و«ما حبك بعد»، كما أدى باقة من أروع أغنياته الكلاسيكية والرومانسية التي تتغنى بالمرأة والحب، وسط تصفيق مستمر وتفاعل كبير من الجمهور، ومنها: «مو طبيعي»، «أحبيني بلا عقد» و«ما أحبك بعد روح».

جمهور رائع

وأعرب الساهر عن سعادته بأن يلتقي جمهوره الرائع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبإحيائه الحفل الثاني من أمسيات «ليالي الوثبة» ضمن فعاليات وأنشطة «مهرجان الشيخ زايد» الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحاته وأجنحته المختلفة، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق.

أجواء ترفيهية ثقافية

تقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين من شتى أنحاء العالم، عيش أجواء ثقافية فنية بصحبة الأهل والأصدقاء.