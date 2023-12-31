"الموروث الشرطي" يعرض تاريخ الشرطة بمهرجان الشيخ زايد

شارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي في فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي،لإحياء التاريخ العريق المرتبط بعادات وتقاليد وموروثات دولة الإمارات واهتمامها بتاريخها وتراثها الأصيل وتعريف الأجيال بإرث شرطة أبوظبي التاريخي ومسيرتها ومراحل التطور التي شهدتها بمختلف المجالات.

وقدم قسم الموروث الشرطي عرضاً ضمن المهرجان لبعض المقتنيات التاريخية والشعارات والصور لتعريف الجمهور عن دور الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال مسيرتها العطرة منذ بداية تأسيسها في عام 1957.

ولاقت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي إعجابا كبيرا من زوار المهرجان من خلال عروضها ومعزوفاتها العالمية والعربية والتراثية، ومنها "العيالة والحربية".