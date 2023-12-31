في مهرجان الشيخ زايد..  احتفالات السنة الجديدة تنعش مبيعات العارضين

يشهد مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، حضورا جماهيريا كبيرا من المواطنين والمقيمين والسياح من شتى أنحاء العالم للاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024، مما يسهم بشكل كبير في زيادة مبيعات التجزئة للمحلات التجارية ونوافذ بيع العارضين في المهرجان.

ويحظى زوار المهرجان، خلال الاحتفال بالعام الجديد 2024، بفرصة للحصول على خصومات عند التسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات في كافة الأجنحة والأقسام، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء احتفالية تعكس فرحة الجمهور باستقبال العام الجديد.

وتشهد القرية التراثية، التي تعد أحد أهم أقسام المهرجان ويتم فيها عرض جانب من تراث الإمارات، إقبالا ملحوظاً من الزوار لشراء منتجات الأسر الإماراتية المنتجة، وهو ما يسهم في تشجيع هذه الأعمال والصناعات وتعريف الزوار بها فضلا عن دعم هذه الأسر عبر تسويق منتجاتها التي تشمل الفخارية والخوصيات والجلديات ومنتجات وصناعات الغزل والنسيج اليدوي، وصناعة الشباك وأدوات البحر وغيرها من التفاصيل الخاصة بالتراث الإماراتي، مع عروض للمأكولات والفنون الشعبية.

ويسهم المهرجان، في تعريف الزوار من مختلف الجنسيات بالمنتجات الإماراتية، كما يدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم على نطاق أوسع، ويساعدهم في كسب ثقة المستهلكين في جودة المنتجات المحلية.

ويتزايد الاقبال في المهرجان على مطاعم الشعوب عبر مختلف الأجنحة والساحات الخارجية التي توفر مئات من الأطباق الرئيسة العالمية والأكلات الشعبية التي ترضي كافة الأذواق عبر المطاعم المحلية والخليجية والعربية والآسيوية والعالمية التي تم استقطابها بهدف إرضاء الزوار بكافة أذواقهم، ولمنحهم الفرصة للتعرف على شعوب العالم من خلال أكلاتها الشعبية التي تشتهر بها.

وتوفر مناطق وعربات وأركان وأكشاك الطعام في المهرجان مجموعة كبيرة من الأطعمة التي تناسب كافة الأعمار من الأطفال والشباب والكبار على تنوع أذواقهم، وتشمل مطاعم الوجبات السريعة والمخبوزات، ومطاعم مخصصة لوجبات الأطفال، وأخرى تقدم طعام الحمية الغذائية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً حتى 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى الواحدة صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.