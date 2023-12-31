«فن».. ورش إبداعية مبتكرة

الشارقة (وام)

اختتمت مؤسسة «فن»، منصة الاكتشاف الإعلامي، فعاليات مخيم «فنتاستيك» الشتوي ودورة «التصوير الرياضي» التي نظمتها خلال ديسمبر، واستهدفت الصغار واليافعين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و20 عاماً، وذلك لدعم وتعزيز الفن الإعلامي والبصري لدى الأطفال والناشئة وتطوير قدراتهم وتحفيزهم على إطلاق طاقاتهم وتوسيع مخيلتهم في كافة المجالات الإبداعية والفنية، وإعداد جيل واعد مؤهل للانخراط في المنظومة الفكرية والثقافية المحلية والعالمية.

شهد المخيم تنظيم باقة متنوعة من ورش العمل الفنية والإبداعية التي مكنت الصغار من اكتشاف روائع الدراما وتعلم أساسيات ومهارات التمثيل والتعبير الجسدي والصوتي، وابتكار المشاهد وكيفية صنع وإنشاء الشخصيات وتطويرها وتقمصها، كما تم تدريب الأطفال على طرق استكشاف النص وتعلم فنون الكتابة الإبداعية والسرد القصصي وأساسيات فن الارتجال والتصوير الفوتوغرافي، ما ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم المختلفة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة «فن»، حرص المؤسسة على تهيئة بيئة إبداعية وتعليمية متكاملة تجمع بين المرح والأنشطة الفنية والثقافية المختلفة التي تُكسب الأطفال واليافعين مهارات جديدة وتسعى إلى احتضان أصحاب المواهب الصغيرة وتأهيلهم إبداعياً وثقافياً، عبر اكتشاف قدراتهم ودعم وتطوير مهاراتهم وتعزيز روح الاستكشاف والابتكار لديهم، وتساهم في توفير منصات مُلهمة تُمكنهم من التعبير عن أنفسهم، والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي.