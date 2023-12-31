شيخة الجابري تكتب: في زحمة الأيام

تمضي الأيام تتزاحم، وتركض في غفلةٍ منّا، نصحو على عامٍ جديد، نبدأ في لملمة الحصاد الذي قطفناه في سابق الأيام، ونروح ندوّن النجاحات والإخفاقات، ونرصد التحديات والمنعطفات، نقرأ كثيراً في سيرة الوقت، ونعود نتساءل هل هذا ما كنّا به نحلمُ، وما طاف في وعينا من آمالٍ وتطلعات، هل مكّنتنا الأيام من تحقيق كل ما عنَّ على أو في خواطرنا من أمنيات؟ في اكتظاظها الكثيف نكتشف أننا قطعنا الوقت، وكثيرٌ مما أردناه لم يحدث..! في حصاد الأيام وذاكرة الزمن نقف لنقرأ ماذا أنجزنا، ماذا خسرنا، ماذا فقدنا، من كسبنا، ماذا قدّمنا من جليل الأعمال لأنفسنا وأسرنا ومجتمعنا الكبير، كيف واجهنا الإخفاقات، وذلّلنا الصعوبات، وأشدنا جسوراً من التفاؤل والإصرار على تخطّي ما فات، والوقوف من جديد لتجديد دواخلنا، وتحديد مساراتنا؟ فالأيام لا تعبث، والأحلام لا تنكث وعودها متى ما وضعتك على طريق التجليات المُنيرة.

قد غادرنا عام، واستقبلنا اليوم عاماً جديداً، نسأل الله تعالى فيه أن يحقق آمالنا، وأن يحفظ وطننا من كل شر وضر، ومن كل حاقدٍ وحسود، وأن تمضي مسيرة هذا الوطن العظيم نحو المزيد من التفرد والحضور الإقليمي والدولي، الذي ترك بصمة قوية في العام الماضي فيما يخص الأحداث الجارية في المنطقة العربية، وفي غزة تحديداً، فالإمارات قادت الجهود الدبلوماسية الدولية التي أشاد بها العالم ليكون ختام العام إماراتياً خالصاً، فيا رب أدمها نعمة واحفظ رئيسنا الهُمام، وإخوانه حكام الإمارات، ووطن الحب، والتسامح، والسلام.

رحل عام وأخذ معهُ وجوهاً نحبّها لتأكلنا الوحشة في غيابها، ويأخذنا الشوق والحنين إلى الأوقات التي تقاسمناها معهم، كان عاماً قاسياً في أحداثه على الكثيرين، أخذ منّا الدمع السخين، وجعلنا من الباكين المتألمين، فقد عشنا لحظات الوجع مع الراحلين الذين أخذهم المرض، وأنهك أجسادهم ليذهبوا إلى دارٍ غير الدار، ومستقرٍ نسأل الله تعالى أن يكون بين الأنهار والأشجار عند مليكٍ مقتدرٍ في جنّات النعيم، اللهم اغفر لأخي سلطان وارحمه وأكرم نزله، وكل الأحبة الذين رحلوا ولا نملك ونحنُ نعيش لوعة رحيلهم إلا الصبر والرضا بما قدّر الله تعالى من أقدار.

وفي زحمة الأيام نُغلق دفاترنا القديمة، ونفتحُ أوراقاً بيضاء جديدة ندوّن على مساحاتها ما يفيض في القلوب من مشاعر، وما يضيء الطريق من طموحات، نسأل الله تعالى فيها العوض والنجاح، والانتصارات الطّيبة الجميلة، في زحمة الأيام تتداعى الأفكار، ويتجلى المستقبل بالأماني المُرتقبة، والدعوات الصادقة بأن تعود الأعوام وكلُّ من يقرأ حرفي في خير وصحة وسعادة.